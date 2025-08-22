Clã Bolsonaro está conseguindo exportar empregos do Brasil para os EUA

A Taurus, que tem nos EUA um dos principais compradores, emprega mais de 2,7 mil pessoas. Aponta que a sobretaxa de 50%, incentivada e celebrada pelo bolsonarismo, inviabiliza as exportações.

"Caso a sobretaxa permaneça em vigor, até um terço das linhas de produção podem ser transferidas para os Estados Unidos, maior mercado consumidor de munições do mundo. Isso porque a CBC precisa fazer frente a outros concorrentes norte-americanos e internacionais que vendem nos Estados Unidos e com 50% a mais de tarifa não é possível competir", aponta também a nota.

Com boas relações com Bolsonaro, a empresa apostava que cresceria com a chegada de Trump ao poder. Após a paulada que o norte-americano deu no Brasil para que a Suprema Corte pare de julgar Jair por tentar golpe de Estado, a Taurus se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está à frente das negociações a fim de buscar alternativas.

Em uma live em 10 de julho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro incentivou empresários a migrarem dos Brasil para os Estados Unidos.

"O Brasil é mais complicado para você investir. Trump está fazendo um convite aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, do Lula, e por causa do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos EUA, em semanas, não vai ter preconceito não, é só vir para cá que em semanas a gente coloca seu processo adiante", disse.

Para quem tem dúvidas de que isso significa traição ao país em nome dos interesses familiares, Jair Bolsonaro foi bem claro em uma conversa com o pastor Silas Malafaia, que está registrada no relatório da Polícia Federal que o indiciou por atrapalhar a Justiça: "Se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa".