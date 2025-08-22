Fortuna de Bolsonaro mostra que golpe gera Pix que financia mais golpe

Além disso, a PF cita que foram remetidos mais R$ 30 mil em março e R$ 40 mil em abril, deste ano, quando Eduardo já estava nos EUA. Golpe gera Pix que financia mais golpe contra o país.

Em maio, o ex-ministro Gilson Machado veio a público lembrar ao seguidor fiel de Jair que a causa precisava dele novamente, e, principalmente, do seu Pix. Funciona assim a "nova economia patriótica", da qual já tratei e aqui atualizo com um quinto item, dado o andar das investigações:

Passo 1: Tente um golpe de Estado em nome da "salvação nacional".

Passo 2: Seja processado e/ou condenado.

Passo 3: Lance um Pix e espere que os fiéis seguidores resolvam.

Passo 4: Invista com segurança o que arrecadar.

Passo 5: Use o dinheiro para tentar um novo golpe

Investir com segurança sim, porque o Coaf, órgão de combate à lavagem de dinheiro, identificou que parte significativa do cascalho foi aportado por Bolsonaro em CDBs e RDBs, ou seja, renda fixa, ainda no primeiro semestre de 2023 — quando houve a campanha de doações via Pix. Quanto maior a taxa básica de juros, mais ele ganha.

Na "nova economia patriótica", o brasileiro de extrema direita sabe que seu dinheiro será bem investido e que retornará, com juros, em mais tentativa de golpe.

Em tempo: Considerando que Bolsonaro nunca gostou muito de DOCs e TEDs, preferindo comprar imóveis e pagar contas usando dinheiro vivo para voar abaixo do radar dos órgãos de fiscalização, está sendo uma ironia gigantesca ele ser investigado por cometer crimes envolvendo Pix.