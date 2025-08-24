Tarcísio usa 'pixuleco' de Bolsonaro após original estar preso e tóxico
Em mais uma etapa da "longa marcha" dos governadores bolsonaristas, Tarcísio de Freitas discursou na abertura da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, na noite deste sábado (23), erguendo um boneco inflável de seu padrinho. O pixuleco não estava na versão presidiário, como a de Lula, preso em 2018 pela Lava Jato, ou mesmo a do próprio Jair - que já está à disposição nas melhores casas do ramo por conta de sua iminente condenação por tentativa de golpe. Mas impossível não fazer a associação.
"Essa pessoa que fez tudo por mim, que me abriu portas e está passando por uma grande injustiça. Mas, se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza que a justiça chegará", disse o governador paulista em uma crítica velada ao STF.
Ele estava ao lado de Ronaldo Caiado (Goiás) e Romeu Zema (Minas Gerais), que esperam a sua decisão sobre concorrer ao Palácio do Planalto ou ao Palácio dos Bandeirantes para ver se sonham com a Presidência ou com um cargo de ministro numa hipotética gestão Tarcísio.
O inflável de Bolsonaro possui muitas vantagens em relação ao original:
- Você pode atribuir a ele grandes qualidades que a versão de carne e osso não tem;
- Ele não vai falar coisas confusas em público, muito menos palavrões;
- Não vai defender tentativas de golpe de Estado nem conspiração com governos estrangeiros;
- Não vai te constranger ou te desmentir;
- Não irá colocar a questão da anistia pelos crimes que cometeu acima de temas importantes da política e da sociedade;
- Não se importa com ouro e joias dados ao Brasil por governos árabes;
- Pode ir a todos os lugares que os aliados necessitarem porque não está em prisão domiciliar.
Os diálogos revelados pela Polícia Federal em meio à investigação que mostrou que ele, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o pastor Silas Malafaia vêm conspirando para melar o seu julgamento no STF por tentativa de golpe de Estado, aprofundaram a perda de seu prestígio público. Os dois primeiros foram, inclusive, indiciados.
O clã Bolsonaro pediu a Donald Trump sanções econômicas que estão levando à perda de empregos e fechamento de negócios. "Se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa", disse ele a Malafaia em áudio. "Resolveu a anistia, resolveu tudo", indicando que se a sua vontade for atendida pelos parlamentares, as punições dos Estados Unidos serão removidas.
A queda no preços dos alimentos somada à percepção crescente em uma parcela não-polarizada da sociedade (e, portanto, fundamental para a decisão das eleições) de que Bolsonaro vem traindo a sua pátria com o tarifaço, facilitou a vida de Lula. Não à toa a pesquisa Genial/Quaest, divulgada na última quinta (21), aponta uma melhora do petista nos cenários de segundo turno do ano que vem.
Duas coisas diminuíram de tamanho: a rejeição de Lula e as intenções de voto dos candidatos do campo bolsonarista. Mesmo o nome mais competitivo, Tarcísio, que defende o padrinho com unhas e dentes, viu a vantagem de Lula sobre ele passar de 4 para 8 pontos. Sim, todo pacto tem um preço.
Para uma parte do eleitorado, o Bolsonaro de verdade está ficando muito tóxico. Nesse sentido, é mais jogo para políticos que querem sucedê-lo, herdando seus votos, um Jair no xilindró do que um solto, cometendo crimes pelo celular e arrastando todos para o mesmo buraco. Preso, ele pode ser tratado como mártir, fazendo sumir os defeitos. Vai ter musiquinha composta no Suno em sua homenagem, pessoas fazendo coreografia na Paulista por ele, seguidores fiéis colocando sua foto em cima do pneu na hora de orar.
Será como um boneco inflável, que ganha corpo com o fôlego dos que o manipulam.
Em tempo: se para os governadores de direita será ótimo um Jair preso, pode ser péssimo um Jair fugitivo. Que vai continuar falando do autoexílio e ainda carregar a pecha de covarde. É irônico, mas o ministro Alexandre de Moraes, neste momento, pode ajudar o grupo garantindo que a Justiça seja cumprida.