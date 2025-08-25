'Bolsonaro golpista' cresce entre eleitores de centro, que definem eleição

Na esquerda não lulista, a crença de Jair golpista foi de 60% para 90%, já na direita não bolsonarista, a de Jair democrata foi de 45% para 72%.

Em meio a esse cenário, aumentou o total daqueles que dizem não ter posicionamento político definido entre os que creem que o ex-presidente tentou transformar o Estado democrático de direito em geleia: de 45%, em dezembro, para 58%, agora. Aqueles que discordam e o veem como inocente caíram de 33% para 25%.

O cidadão que não se vê nem como lulista, nem como bolsonarista costuma analisar outros elementos para votar. Se os preços sobem e o custo de vida vai pro vinagre, e o atual mandatário não dá respostas, eles tendem a procurar uma alternativa. Se a economia está bem e eles ascendem do ponto de vista social, podem permanecer com o governante atual se houver risco de retrocesso. Se a situação econômica está muito bem, a ponto de não ser um problema, outros temas entram na pauta, como costumes e comportamento, o que pode levar a uma troca do presidente. São vários elementos a serem considerados.

É fato que defesa de democracia não dá voto. Mas vale lembrar que subserviência para gringo também não. Lula não vai ganhar voto dizendo que é guardião da democracia. Mas bomba a popularidade relativa ao mostrar que vem defendendo o país do ataque de Donald Trump incitado pelo clã Bolsonaro, que quer forçar o Brasil a deixar Jair impune por tentativa de golpe.

Não à toa a pesquisa Genial/Quaest também apontou uma melhora de Lula nos cenários de segundo turno do ano que vem. O tarifaço dos Estados Unidos reduziu a sua rejeição e deu uma reduzida nas intenções de voto dos candidatos do campo bolsonarista. Mesmo o nome mais competitivo, Tarcísio, que defende o padrinho Jair no episódio, viu a vantagem de Lula sobre ele passar de 4 para 8 pontos.

Para uma parte do eleitorado, Bolsonaro está tóxico. Quem o defende com unhas e dentes vai se consolidando dentro da extrema direita e da direita. A questão é que esse grupo é insuficiente para vencer uma eleição. E o eleitor que não se vê nem de um lado, nem de outro, vai perdendo a paciência com o ex-presidente e seus aliados à medida em que empregos brasileiros são exportados para os EUA.