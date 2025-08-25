Tarcísio defende 40 anos em 4, tal como Bolsonaro (que foi na marcha a ré)

E semelhante no quê? A resposta foi resumida em um jantar com lideranças conservadoras da direita em Washington DC, em março de 2019, quando disse que o sentido de seu governo era desconstruir. "O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa. Desfazer muita coisa. Para depois nós começarmos a fazer", afirmou.

E o que precisava ser desconstruído? Uma redemocratização com o final da ditadura e a promulgação da Constituição Federal de 1988, que previu direitos políticos, civis, sociais, trabalhistas, ambientais, culturais, econômicos.

Bolsonaro tentou desconstruir a primeira parte com um golpe de Estado, entre 2022 e 2023, e a segunda com ataques aos direitos mais básicos que, para ele, criavam problemas para o crescimento do país. Os direitos trabalhistas previstos no artigo 7º da Constituição, por exemplo, foram tratados como um entrave. Tanto que colocava diante dos cidadãos um falso dilema: direitos ou emprego.

Tarcísio defendeu que avancemos 40 anos em quatro. Não tenha dúvida, contudo, que os aplausos de parte do capital representado no evento interpreta isso como uma promessa de atropelar, remover ou flexibilizar direitos sociais, trabalhistas, ambientais, culturais e econômicos que vêm sendo, lentamente e de forma insuficiente, implementados desde 1988.

Sonham com o fim de pisos de investimento para a educação e a saúde, com a redução de regras de licenciamento de empreendimentos, com um sistema de aposentadorias igual ao implementado por Pinochet no Chile, por trabalhadores precarizados e o fim da Justiça do Trabalho.

Seria importante, neste momento, o governador mostrar que os 40 anos em quatro dele não se encontram com os 40 anos em quatro de seu mentor. Até para provar que bolsonarismo moderado não significa apenas comer com garfo e faca.