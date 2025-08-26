Atentado de 'rato solitário' ao STF é ameaça real no julgamento do golpe
A possibilidade de um "rato solitário", inspirado pela desinformação espalhada por lideranças extremistas, atacar o Supremo Tribunal Federal ou algum de seus membros por causa do julgamento de Jair Bolsonaro e do núcleo central da trama golpista existe. Caso isso ocorra, o processo pode ser adiado, o que beneficiaria os envolvidos.
O julgamento começa na próxima terça, 2 de setembro, e o esquema de segurança prevê um pente-fino na casa dos ministros, restrição de acesso à Praça dos Três Poderes e mais agentes policiais, que, inclusive, já estão dormindo no tribunal.
Não se trata de alarmismo, mas de precaução baseada em experiência recente. Os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 foram orquestrados por lideranças. Mas uma série de outros ataques, conduzidos por indivíduos radicalizados, agindo de forma isolada, inspirados por uma narrativa de guerra contra o que chamam de "corrupção" ou "comunismo", não.
A radicalização política, alimentada diariamente em bolhas digitais que distorcem a realidade e vendem o ódio como virtude, criou um ambiente fértil para esse tipo de ação. O "rato solitário" não surge do nada. Ele é o produto final de um processo de doutrinação que culpa o STF por todos os males e o apresenta como inimigo a ser abatido.
Líderes políticos, sociais ou religiosos afirmam que nunca incitam a violência direta através de suas palavras. Suas mãos não seguram a faca ou o revólver ou ativam a bomba, mas é a sobreposição de seus argumentos e a escolha que fazem das palavras ao longo do tempo que distorcem a visão de mundo de seus seguidores e tornam o ato de esfaquear e atirar banal. Ou, melhor dizendo, "necessário".
Suas ações e regras redefinem, lentamente, o que é ética e esteticamente aceitável, visão que depois é consumida e praticada por terceiros. Estes acreditarão estarem fazendo o certo, quase em uma missão civilizatória ou divina. Sim, muitos que foram bucha de canhão, bombardeando a democracia entre 2022 e 2023, acreditavam que estavam salvando-a.
Discurso que vem de cima pode ativar gatilhos de pessoas comuns, preenchendo um vazio de sua existência ou dando um sentido à sua incompreensão do mundo. E uma sensação de que não está cometendo um crime, mas sendo um herói e um mártir. Isso não justifica ou elimina a responsabilização criminal, mas ajuda a atender as razões por trás.
Em fevereiro deste ano, um homem de 52 anos tentou invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal, proferindo ameaças contra ministros da corte. Investigação da Polícia Civil indicou que ele "planejava ações extremistas" e, em sua casa, foi encontrado material para uma bomba.
Em 29 de dezembro de 2024, o corretor de imóveis Lucas Ribeiro Leitão, de Fortaleza, foi detido a caminho de Brasília por equipes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do DF. Ele confessou que planejava um ataque à capital federal. Um dia antes, o advogado Fabrízio Domingues Ferreira ameaçou explodir as sedes da Polícia Militar e da Polícia Federal no Distrito Federal, e disse que já estaria com as bombas. A PM não encontrou explosivos com ele e apontou que estava em surto psicótico.
No caso mais famoso, Francisco Wanderley Luiz, vulgo "Tiu França", um chaveiro catarinense, candidato derrotado à Câmara dos Vereadores de Rio do Sul (SC) pelo PL, detonou bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e se explodiu na frente do Supremo Tribunal Federal, em 13 de novembro do ano passado.
Do ponto de vista prático, pouco importa se os envolvidos tinham problemas mentais ou se estavam profundamente perturbados. Esse tipo de atentado contra as sedes de instituições públicas não eram uma preocupação do país. Eles foram inspirados por aqueles que arquitetaram o golpe em 2022/2023 e permaneceram sem punição.
Esses atentados são diferentes daqueles organizados pela trama golpista, como o que contou com membros das forças especiais do Exército e previa o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Quase teve sucesso.
Desde fevereiro do ano passado, Jair Bolsonaro tem pautado o tema da anistia aos "pobres coitados do 8 de janeiro". Usando a solidariedade aos seus seguidores como justificativa, defende, na prática, um projeto de lei que pode vir a beneficiá-lo. Tenta convencer que o melhor é um arranjo para não punir ninguém pelos crimes cometidos a fim de "pacificar" o país.
Mas é o contrário: a punição dos culpados é que pode pacificar o país ao mandar uma mensagem importante. A anistia que permitiu a impunidade sobre o golpe de 1964 levou a um naco dos militares a se aliar em nome de um novo golpe sob o bolsonarismo.
O julgamento que começa terça que vem pode ajudar a dar um fim a esse círculo vicioso explosivo. Quem manipula o ódio, e perderá poder com a contenção do golpismo, quer ver o STF pegar fogo, literalmente, antes que uma condenação aconteça.