Atentado de 'rato solitário' ao STF é ameaça real no julgamento do golpe

A radicalização política, alimentada diariamente em bolhas digitais que distorcem a realidade e vendem o ódio como virtude, criou um ambiente fértil para esse tipo de ação. O "rato solitário" não surge do nada. Ele é o produto final de um processo de doutrinação que culpa o STF por todos os males e o apresenta como inimigo a ser abatido.

Líderes políticos, sociais ou religiosos afirmam que nunca incitam a violência direta através de suas palavras. Suas mãos não seguram a faca ou o revólver ou ativam a bomba, mas é a sobreposição de seus argumentos e a escolha que fazem das palavras ao longo do tempo que distorcem a visão de mundo de seus seguidores e tornam o ato de esfaquear e atirar banal. Ou, melhor dizendo, "necessário".

Suas ações e regras redefinem, lentamente, o que é ética e esteticamente aceitável, visão que depois é consumida e praticada por terceiros. Estes acreditarão estarem fazendo o certo, quase em uma missão civilizatória ou divina. Sim, muitos que foram bucha de canhão, bombardeando a democracia entre 2022 e 2023, acreditavam que estavam salvando-a.

Discurso que vem de cima pode ativar gatilhos de pessoas comuns, preenchendo um vazio de sua existência ou dando um sentido à sua incompreensão do mundo. E uma sensação de que não está cometendo um crime, mas sendo um herói e um mártir. Isso não justifica ou elimina a responsabilização criminal, mas ajuda a atender as razões por trás.

Em fevereiro deste ano, um homem de 52 anos tentou invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal, proferindo ameaças contra ministros da corte. Investigação da Polícia Civil indicou que ele "planejava ações extremistas" e, em sua casa, foi encontrado material para uma bomba.

Em 29 de dezembro de 2024, o corretor de imóveis Lucas Ribeiro Leitão, de Fortaleza, foi detido a caminho de Brasília por equipes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do DF. Ele confessou que planejava um ataque à capital federal. Um dia antes, o advogado Fabrízio Domingues Ferreira ameaçou explodir as sedes da Polícia Militar e da Polícia Federal no Distrito Federal, e disse que já estaria com as bombas. A PM não encontrou explosivos com ele e apontou que estava em surto psicótico.