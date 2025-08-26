CPMI do INSS ameaça censurar jornalistas para proteger incompetentes

Ele ressaltou que se trata não de dados da CPI, mas sim de informações particulares dos congressistas, e afirmou que isso está fundamentado na Lei Geral de Proteção de Dados. A questão é quem define "informações particulares"?

Em 2017, durante a eleição para presidente da Câmara, o então deputado Jair Bolsonaro teve apenas quatro votos e terminou em último entre os seis que pleiteavam o cargo. No plenário, o fotógrafo Lula Marques, registrou uma imagem do celular de Jair. Nele, ele quebrava o pau com o filho, via WhatsApp, que estava fazendo compras no exterior no dia.

"Papel de filho da puta que você está fazendo comigo", disse. "Mais ainda, compre merdas por aí. Não vou te visitar na Papuda." Isso é particular, mas de interesse público.

Não se trata da publicação de fotos ou vídeos de festas em família, de pedidos para trazer pão antes de voltar para casa à noite ou uma discussão entre amigos sobre o Palmeiras ter ou não um Mundial.

Ninguém desbloqueou o celular, ligou o notebook ou abriu o relatório impresso de um parlamentar, eles fazem isso, deixando seus dados expostos. A responsabilidade é deles, não do jornalista.

Não se trata de invasão ou hackeamento, a presidência da comissão age como se os membros dela fossem hipossuficientes, incapazes de garantir discrição às informações que acha importante.