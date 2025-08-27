PF teme que Bolsonaro fuja no porta-malas de um veículo ou fantasiado

Mas a PF discorda da efetividade disso. "Referida ação, para garantir eficácia, demandaria uma fiscalização minuciosa, por exemplo, de todos os veículos que saíssem do condomínio, o que poderia gerar um grande desconforto, em contrassenso ao que propõe a PGR", diz.

Perceba que o diretor-geral da PF não falou apenas fiscalização de todos os veículos, mas fiscalização minuciosa. Isso não significa apenas olhar dentro do veículo e verificar se um dos passageiros se parece com Jair.

Segundo o dicionário Houaiss, "minuciosa" significa: 1) cheio de detalhes, dos mínimos pormenores; 2) que se esforça para não excluir nenhum detalhe no que faz; 3) que faz tudo com atenção e cuidado.

Considerando que Jair não cabe no porta-luvas, uma fiscalização cheia de detalhes significaria verificar se o réu não está se pirulitando muquiado em um porta-malas de um carro da família ou dos vizinhos ou disfarçado/fantasiado no banco de trás (por exemplo, vimos um líder religioso irreconhecível, com uma peruca loira e um shortinho azul, fazendo uma "investigação").

A preocupação da Polícia Federal faz sentido. Até porque uma fuga após o Supremo determinar monitoramento seria a suprema humilhação.

Ah, mas o ex-presidente nunca faria isso. Bem, ele disse que não fugiria e fez um test drive de fuga de dois dias na Embaixada da Hungria, em fevereiro do ano passado, após ter seu passaporte apreendido; fugiu para os Estados Unidos dois dias antes do final do seu mandato com receio de que viesse a ser penalizado pela articulação golpista e para criar um álibi para o 8 de janeiro; e foi descoberto, em seu celular, uma minuta de asilo ao governo Javier Milei, na Argentina.