Após megaoperação revelar PCC na Faria Lima, o crime vai usar coletinho?

A Operação Carbono Oculto aponta que o PCC, por meio de empresas de fachada e investimentos no setor de combustíveis, construiu um complexo esquema para ganhar cascalho grosso com a venda de produtos adulterados, bem como lavar lucros astronômicos com o tráfico e o crime. E o fez com uma eficiência que faria corar muitos conglomerados legítimos.

Já não se trata apenas de domínio de territórios ou rotas de contrabando. Trata-se de capturar a própria engrenagem do capital, tornando-se quase indistinguível dela.

A infiltração no setor de combustíveis não é novidade, qualquer pessoa que mora na periferia de São Paulo já ouviu histórias de companhias de ônibus e postos de gasolina pertencentes ao crime. Mas o envolvimento da Faria Lima pelo poder público indica um salto. É a criminalidade entendendo que, no capitalismo tardio, o verdadeiro poder não está apenas no controle do fuzil, mas no do fluxo de capitais.

O mais preocupante é que essa metamorfose não ocorre por genialidade dos líderes do crime, mas, muitas vezes, pela conivência, ativa ou passiva, de um sistema que privilegia o lucro acima de tudo. Profissionais do mercado financeiro, contadores, advogados e gestores que fecham os olhos para a origem duvidosa dos recursos ou que se tornam especialistas em burlar a fiscalização são os facilitadores dessa ascensão. Políticos e policiais vêm na retaguarda, garantindo segurança ao sistema.

Combater esse crime de colarinho branco é tão urgente quanto enfrentar a violência nas pontas. Enquanto o Estado não cortar o fluxo que alimenta e lava o dinheiro das facções, estaremos apenas enxugando gelo. As operações policiais são fundamentais, mas precisamos de um sistema de inteligência financeira mais ágil, de reguladores mais rígidos e de uma Justiça que puna não só os executores no morro, mas os estrategistas nos escritórios.

Por dois anos, a força-tarefa envolveu a Receita Federal, o Grupo de Atuação Especial do Crime Organizado do Ministério Público em vários estados, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, além das polícias estaduais, a Agência Nacional de Petróleo, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, entre outros. Foram mais de 1.400 agentes. É muita energia, pois o negócio foi grande.