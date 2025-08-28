'Bíblia da Economia' diz que golpe de Bolsonaro fracassou por incompetência
A revista The Economist, muitas vezes tratada como a "Bíblia da Economia" por mercados e governos, deu uma chapoletada em Bolsonaro e em Trump, ao dizer, em sua capa, que o Brasil oferece uma lição de maturidade democrática aos Estados Unidos ao levar o ex-presidente a julgamento por tentativa de golpe de Estado. Mais do que isso: a revista diz que o papel de adulto no continente americano agora é do nosso país.
Não só narra a queda de Jair, como a encapsula na forma mais humilhante possível em sua capa ao retratá-lo vestido com a cabeça de búfalo e pinturas faciais que remetem diretamente a Jake Angeli-Chansley, o notório "Chifrudão do Capitólio" ou "Xamã QAnon", que se tornou o rosto lunático da invasão ao Congresso norte-americano em 6 de janeiro de 2021.
Invasão incitada por Trump, que havia perdido a reeleição, tal como Bolsonaro fomentou o 8 de janeiro de 2023 após perder as reeleição. Nesse sentido, a revista equipara o movimento bolsonarista ao trumpismo em seu aspecto mais patético e perigoso: a capacidade de atropelar as instituições e incitar o caos em nome de seu líder.
Para a revista, Bolsonaro não é um estadista ou um líder global digno de respeito, mas a versão tropical de um insurgente conspiracionista caricato cujo destino final é a ridicularização e a responsabilização judicial. E incompetente.
Diz a revista: "Em 2 de setembro, o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil e o 'Trump dos trópicos', começará no Supremo Tribunal Federal. As evidências parecem um flashback do passado turbulento do Brasil. Um ex-general de quatro estrelas conspirou para anular o resultado da eleição; assassinos planejaram assassinar seu verdadeiro vencedor. Como nossa investigação sobre a conspiração explica, o golpe fracassou por incompetência e não por intenção.
Mas enquanto Jake Angeli foi perdoado por Trump logo que este reassumiu o poder, num ato de desprezo ao Judiciário que libertou mais de 1.500 criminosos da invasão ao Capitólio, Bolsonaro enfrenta o peso da lei brasileira. A Economist diz que ele provavelmente será considerado culpado por um STF que ainda se considera um baluarte contra o autoritarismo. A revista faz alertas sobre o acúmulo de poder da corte e dos problemas em nossa economia, mas, ao final, diz que estamos em uma posição melhor do que os EUA.
A capa, portanto, é um duplo golpe. Primeiro, ao colocar a pele de um criminoso perdoado sobre Bolsonaro, a revista diz que ele é tão culpado quanto os invasores do Capitólio. Segundo, e mais cruelmente, lembra que, diferentemente deles, ele não terá escape.
"Bolsonaro e seus associados provavelmente serão considerados culpados. Isso torna o Brasil um caso de teste para como os países se recuperam de uma febre populista", afirma.
"Os dois países parecem estar trocando de lugar. Os Estados Unidos estão se tornando mais corruptos, protecionistas e autoritários — com Donald Trump esta semana mexendo com o Federal Reserve e ameaçando cidades controladas pelos democratas. Em contraste, mesmo com o governo Trump punindo o Brasil por processar Bolsonaro, o próprio país está determinado a salvaguardar e fortalecer sua democracia", avalia.
O país que Bolsonaro tanto quis emular agora é retratado como uma ameaça à democracia liberal, ao passo que o Brasil que ele tentou subverter é apresentado como seu guardião.
E a tentativa de Trump de salvar seu aliado, com tarifas punitivas e sanções ao ministro Alexandre de Moraes, é retratada como um tiro pela culatra, um ato que apenas fortaleceu o governo Lula.
A imagem na capa é, no fim, um epitáfio visual para o bolsonarismo: um movimento que aspirava ao poder absoluto, mas que será lembrado pelo fracasso ridículo de sua insurreição e pelo isolamento judicial de seu líder. Não como um guerreiro, mas como alguém que achou que vivia no passado, mas vai ser julgado pela Justiça de um país que decidiu amadurecer.