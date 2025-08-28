'Bíblia da Economia' diz que golpe de Bolsonaro fracassou por incompetência

Para a revista, Bolsonaro não é um estadista ou um líder global digno de respeito, mas a versão tropical de um insurgente conspiracionista caricato cujo destino final é a ridicularização e a responsabilização judicial. E incompetente.

Diz a revista: "Em 2 de setembro, o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil e o 'Trump dos trópicos', começará no Supremo Tribunal Federal. As evidências parecem um flashback do passado turbulento do Brasil. Um ex-general de quatro estrelas conspirou para anular o resultado da eleição; assassinos planejaram assassinar seu verdadeiro vencedor. Como nossa investigação sobre a conspiração explica, o golpe fracassou por incompetência e não por intenção.

Mas enquanto Jake Angeli foi perdoado por Trump logo que este reassumiu o poder, num ato de desprezo ao Judiciário que libertou mais de 1.500 criminosos da invasão ao Capitólio, Bolsonaro enfrenta o peso da lei brasileira. A Economist diz que ele provavelmente será considerado culpado por um STF que ainda se considera um baluarte contra o autoritarismo. A revista faz alertas sobre o acúmulo de poder da corte e dos problemas em nossa economia, mas, ao final, diz que estamos em uma posição melhor do que os EUA.

A capa, portanto, é um duplo golpe. Primeiro, ao colocar a pele de um criminoso perdoado sobre Bolsonaro, a revista diz que ele é tão culpado quanto os invasores do Capitólio. Segundo, e mais cruelmente, lembra que, diferentemente deles, ele não terá escape.

"Bolsonaro e seus associados provavelmente serão considerados culpados. Isso torna o Brasil um caso de teste para como os países se recuperam de uma febre populista", afirma.

"Os dois países parecem estar trocando de lugar. Os Estados Unidos estão se tornando mais corruptos, protecionistas e autoritários — com Donald Trump esta semana mexendo com o Federal Reserve e ameaçando cidades controladas pelos democratas. Em contraste, mesmo com o governo Trump punindo o Brasil por processar Bolsonaro, o próprio país está determinado a salvaguardar e fortalecer sua democracia", avalia.