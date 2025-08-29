Para Eduardo Bolsonaro, sua condição é pior do que 710 mil mortes por covid

A declaração está em um ofício que encaminhou ao presidente da Câmara Hugo Motta, nesta quinta (28), pedindo para poder exercer seu mandato à distância.

"A Câmara dos Deputados já criou precedentes claros para a participação remota de parlamentares durante a pandemia de covid-19, preservando a continuidade dos trabalhos em circunstâncias excepcionais. Contudo, as condições atuais são muito mais graves do que as vividas naquele período: o risco de um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia", afirmou.

"Não se pode admitir que o que foi assegurado em tempos de crise sanitária deixe de sê-lo em um momento de crise institucional ainda mais profunda", conclui sobre o tema.

A comparação entre os contextos da pandemia de covid-19 e do julgamento da tentativa de golpe de Estado ocorrida no Brasil entre 2022 e 2023 é, no mínimo, grotesca, insensível e cínica.

Primeiro, porque é mentira que o país viva um período de exceção em que parlamentares são perseguidos por exercerem seu mandato dentro das quatro linhas da Constituição. Isso acontecia durante a última ditadura civil-militar, do qua a família do deputado é fã. Deputados e senadores são investigados e eventualmente punidos hoje por atentarem contra a democracia, perseguirem outras pessoas armados nas ruas em vésperas de eleição, invadir o Conselho Nacional de Justiça com hackers ou desviarem dinheiro dos cofres públicos.

Segundo: o Brasil tem a sétima população mundial, mas foi o segundo em número de óbitos por covid-19, com mais de 710 mil. Essa discrepância não é obra da mãe natureza, mas resultado de uma política negacionista tomada pelo exatamente pelo governo Jair Bolsonaro e aliados, que incentivaram a livre contaminação. Crimes foram cometidos contra a saúde pública entre 2020 e 2021 e seguem praticamente impunes.