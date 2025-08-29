Quem defende que sonegador é herói também vai chamar o PCC de mito?

Quando o dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso em meio a uma operação do Ministério Público de São Paulo que investiga um esquema de corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e propinas, envolvendo diversas empresas e movimentando bilhões, muita gente boa crescida no leite de pera saiu em sua defesa dizendo que sonegar é um ato de heroísmo no Brasil.

Com a entrada do PCC, a vida de quem chama sonegador de mito vai ficando mais difícil.

Para uma parcela da sociedade, quem consegue passar a perna no fisco é vendido como exemplo a ser seguido, pois venceu o "Estado gastador" quando, na verdade, sonegar bilhões causa mais dano ao tecido social do que alguém que roubou comida porque a família estava com fome. Um "herói" que passa a perna nos demais empresários que cumprem as regras e as leis (de um sistema tributário complicado), configurando concorrência desleal e dumping social.

O caso do PCC é didático porque, afinal de contas, é o PCC. Mas o mal que os bilhões sonegados pela facção causa na educação, saúde, transporte e segurança é semelhante ao mal causado pela sonegação de quem se vê como "homens e mulheres de bem". Que todos paguem os impostos devidos. E que criminosos sejam punidos por seus crimes, independentemente de estarem no Itaim Bibi ou no Itaim Paulista.