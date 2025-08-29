Assine UOL
Leonardo Sakamoto

Leonardo Sakamoto

Volkswagen é condenada a pagar R$ 165 milhões por escravidão na ditadura 

Leonardo Sakamoto
Colunista do UOL
Fazenda Vale do Rio Cristalino, de propriedade da Volkswagen nos anos 1970
Fazenda Vale do Rio Cristalino, de propriedade da Volkswagen nos anos 1970

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região condenou hoje a Volkswagen do Brasil por submeter trabalhadores a condições análogas à de escravidão na fazenda Vale do Rio Cristalino, em Santana do Araguaia (PA), entre as décadas de 1970 e 1980, durante a ditadura civil-militar. A Justiça sentenciou a empresa a pagar R$ 165 milhões em indenização por danos morais e a pedir desculpas aos trabalhadores atingidos e à sociedade brasileira em seus sites em jornais, rádios e TVs de alcance nacional. A Volkswagen vai recorrer da decisão.

A decisão do juiz Otávio Bruno da Silva Ferreira, da Vara do Trabalho de Redenção, é oriunda de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), e inclui uma série de obrigações a serem cumpridas pela empresa a fim de evitar o desrespeito aos direitos humanos e trabalhistas. Essa é a maior indenização por trabalho escravo da história recente do Brasil.

O MPT sustentou que a empresa participou da exploração de trabalhadores submetidos a condições degradantes, incluindo aliciamento fraudulento, retenção de documentos, jornadas exaustivas e vigilância armada. A defesa da Volks negou todas as acusações durante o processo.

A empresa argumentou que os fatos narrados ocorreram há quase 50 anos e que ela não mantinha relação jurídica com os trabalhadores, uma vez que estes eram contratados por empreiteiras ligadas à Companhia Vale do Rio Cristalino. A Volkswagen alegou ainda que um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2020 com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e o MPT já teria abrangido o caso, o que foi rejeitado pela Justiça por não tratar especificamente de trabalho escravo.

A sentença, contudo, rejeitou todas as preliminares apresentadas pela defesa da montadora, incluindo alegações de incompetência da Justiça do Trabalho, ilegitimidade das partes, prescrição do caso e inadequação da via processual. O magistrado responsável também destacou que a competência da Justiça do Trabalho é cabível em casos de violação a direitos fundamentais decorrentes de relações trabalhistas, ainda que não haja vínculo empregatício direto.

O juiz também reconheceu a imprescritibilidade do caso, com base em jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e na condenação que o Brasil sofreu pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da fazenda Brasil Verde. A sentença também manteve a inversão do ônus da prova, determinando que a Volkswagen comprovasse a inexistência de ingerência ou de benefício nas violações ocorridas na fazenda.

"Durante uma ditadura, é impossível fazer um enfrentamento ao trabalho escravo. As graves violações aos direitos humanos presentes no caso só puderam ser tratados pela sociedade após superado aquele período e no momento em que vivemos a plenitude democrática", afirmou o procurador do trabalho Rafael Garcia, um dos autores da ação, que também é assinada pelos procuradores Christiane Nogueira, Silvia Silva e Ulisses Dias.

Sentença obriga tolerância zeero

A sentença obriga a empresa a assumir a responsabilidade pela escravização, a pedir desculpas aos trabalhadores e à sociedade brasileira e a indicar canais de denúncias para esse crime. O conteúdo terá que ser veiculado na homepage do site institucional e nas redes sociais da empresa por 30 dias. Também terá que publicar uma nota em dois jornais de grande circulação nacional na edição de domingo por duas semanas consecutivas e contratar inserções diárias em rádio e TV de abrangência nacional por 15 dias.

Continua após a publicidade

Entre as obrigações impostas à empresa está a aprovação e divulgação de uma política de direitos humanos e de trabalho decente aplicável a empregados e à cadeia de fornecedores com tolerância zero para trabalho escravo e tráfico de pessoas; a inclusão de cláusulas vedando esse crimes em todos os contratos e com previsão de rescisão; a implementação de processo de mapeamento de riscos e auditorias; a criação de canais de denúncias; o treinamento de pessoal interno para lidar com o tema; a publicação de relatório anual mostrando o que fez nesse campo, entre outras.

O gado tinha tudo, trabalhadores, não

"Quando tava na Volks não tinha dia não, a gente trabalhava até de domingo. Trabalhava de foice e morava no barracão de lona. Quando tinha chuva de vento, arrancava tudo", contou à Repórter Brasil Raul Batista de Souza, de 66 anos, um dos trabalhadores convocados a depor no processo e que trabalhou na fazenda naquele período. A documentação reunida na ação contra a empresa relata violência, tortura, servidão por dívida e ameaças atribuídos a funcionários e intermediários da antiga fazenda da montadora.

O MPT apontou que os lavradores escravizados eram aliciados em cidades distantes e levados para atuarem na derrubada da mata nativa para abertura de pasto.

"O gado tinha tudo. Uma equipe de agrônomos, controle por chip, um pasto fantástico, todo o acompanhamento que garantia a saúde e a engorda. Já para os trabalhadores não era oferecido nada. Havia o barracão precário, onde ficavam devendo após comprarem produtos para trabalhar e construir suas moradias. E eram impedidos de sair da fazenda, pois havia homens armados, ameaças de morte e captura de quem tentasse escapar", resumiu o padre Ricardo Rezende Figueira, à época coordenador da CPT na região do Araguaia e Tocantins, também à Repórter Brasil

Figueira, que hoje é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordena o GPTEC (Grupo de Pesquisa do Trabalho Escravo Contemporâneo, foi fundamental para a denúncia que levou a condenação da empresa.

