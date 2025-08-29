Volkswagen é condenada a pagar R$ 165 milhões por escravidão na ditadura 

A empresa argumentou que os fatos narrados ocorreram há quase 50 anos e que ela não mantinha relação jurídica com os trabalhadores, uma vez que estes eram contratados por empreiteiras ligadas à Companhia Vale do Rio Cristalino. A Volkswagen alegou ainda que um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2020 com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e o MPT já teria abrangido o caso, o que foi rejeitado pela Justiça por não tratar especificamente de trabalho escravo.

A sentença, contudo, rejeitou todas as preliminares apresentadas pela defesa da montadora, incluindo alegações de incompetência da Justiça do Trabalho, ilegitimidade das partes, prescrição do caso e inadequação da via processual. O magistrado responsável também destacou que a competência da Justiça do Trabalho é cabível em casos de violação a direitos fundamentais decorrentes de relações trabalhistas, ainda que não haja vínculo empregatício direto.

O juiz também reconheceu a imprescritibilidade do caso, com base em jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e na condenação que o Brasil sofreu pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da fazenda Brasil Verde. A sentença também manteve a inversão do ônus da prova, determinando que a Volkswagen comprovasse a inexistência de ingerência ou de benefício nas violações ocorridas na fazenda.

"Durante uma ditadura, é impossível fazer um enfrentamento ao trabalho escravo. As graves violações aos direitos humanos presentes no caso só puderam ser tratados pela sociedade após superado aquele período e no momento em que vivemos a plenitude democrática", afirmou o procurador do trabalho Rafael Garcia, um dos autores da ação, que também é assinada pelos procuradores Christiane Nogueira, Silvia Silva e Ulisses Dias.

Sentença obriga tolerância zeero

A sentença obriga a empresa a assumir a responsabilidade pela escravização, a pedir desculpas aos trabalhadores e à sociedade brasileira e a indicar canais de denúncias para esse crime. O conteúdo terá que ser veiculado na homepage do site institucional e nas redes sociais da empresa por 30 dias. Também terá que publicar uma nota em dois jornais de grande circulação nacional na edição de domingo por duas semanas consecutivas e contratar inserções diárias em rádio e TV de abrangência nacional por 15 dias.