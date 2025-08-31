Relator da ONU critica Brasil por devolver doméstica escravizada ao patrão

Ela foi resgatada por uma equipe de fiscalização na casa do magistrado, em junho de 2023, em Florianópolis, e levada de volta por ele de um abrigo para a sua residência com anuência do Superior Tribuna de Justiça e do Supremo Tribunal Federal três meses depois. O grupo especial de fiscalização móvel composto por Inspeção do Trabalho, MPT (Ministério Público do Trabalho), MPF (Ministério Público Federal), DPU (Defensoria Pública da União) e Polícia Federal foi o responsável por retirar a trabalhadora.

O desembargador Jorge Luiz de Borba e sua esposa, Ana Cristina Gayotto, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de submissão de alguém à condição análoga à de escravo previsto no artigo 149 do Código Penal.

Durante o resgate, a fiscalização constatou que Sônia, aos 50 anos na época, trabalhava para a família desde os nove, quando foi levada de uma creche na Grande São Paulo pela mãe de Ana Cristina, Maria Leonor Gayotto. Ela trabalhava na residência dos Borba cuidando de Maria Leonor e exercendo tarefas domésticas. Além de não ter carteira de trabalho, salário, descanso semanal remunerado, férias, 13º e outros direitos, ela também tinha passado a maior parte da vida sem documento de identidade, o qual obteve apenas em 2019.

Cega de um olho e surda, Sônia também não havia sido alfabetizada na língua brasileira de sinais, nem em português, comunicando-se por gestos — ela começou a aprender Libras no abrigo para onde foi após resgatada. Segundo a fiscalização, ela fazia refeições com as demais empregadas e dormia ora em um quarto anexo à área de serviço da residência (onde ficavam seus pertences), ora em um quarto de hóspedes dentro da casa.

"Muitas trabalhadoras domésticas no Brasil vivenciam formas contemporâneas de escravidão, uma profissão ocupada predominantemente por mulheres e meninas", afirmou Tomoya Obokata em seu relatório, usando o caso de Sônia como exemplo. "Nos casos mais graves, indivíduos foram forçados a trabalhar desde a infância e passaram a maior parte de suas vidas confinadas em domicílios particulares em condições de servidão doméstica", conclui.

O relator, que irá levar suas considerações para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, afirmou que está "profundamente preocupado" com os relatos de formas contemporâneas de escravidão compartilhados com ele. "Particularmente por povos indígenas, pessoas afrodescendentes, incluindo membros da comunidade quilombola, mulheres que trabalham no setor doméstico, bem como pessoas migrantes e refugiados", disse.