Fuga de lancha repete 'Vale Tudo', mas Marco Aurélio era competente

Vale Tudo, cujo remake está em cartaz, veio a público pela primeira vez quando o país vivia um momento turbulento de sua história, em meio a uma Assembleia Constituinte que tentava refundar a democracia após 21 anos de uma ditadura de rapina dos verde-olivas e seus apoiadores parasitas da iniciativa privada.

"Vale a pena ser honesto no Brasil?" era a grande pergunta da novela.

A reflexão sobre a atualidade dessa questão deve ser feita à luz da Operação Carbono Oculto - que escancarou a infiltração do Primeiro Comando da Capital no coração do sistema financeiro nacional, a região da avenida Faria Lima, em São Paulo. Profissionais do mercado financeiro que fecham os olhos para a origem duvidosa dos recursos ou que se tornam especialistas em burlar a fiscalização ajudam a responder a pergunta.

A tentativa de fuga do empresário é a materialização de um roteiro que uma certa elite acredita ser seu direito divino. Quando a conta chega, quando a farsa é descoberta, a reação não é enfrentar as consequências, mas sim reafirmar seu status. Acredita-se digna de uma carta branca, de um tratamento especial, de uma saída pela porta dos fundos. Ou, no caso, pela garagem da marina.

O meio de transporte mudou, a coreografia da fuga se adaptou aos tempos, mas a essência do personagem é a mesma: a convicção de que a riqueza compra não apenas conforto, mas impunidade. É a velha e podre mentalidade de que o Brasil é um grande vale-tudo, onde os que estão no andar de cima podem ditar suas próprias regras.

Mas eis onde a realidade, felizmente, se descola da ficção. Na novela, o vilão consegue escapar. Na vida real, a lancha foi interceptada e o empresário foi conduzido para responder pelos seus atos. É um final mais esperançoso, ainda que insuficiente para um país que há tanto tempo assiste a repetições desse mesmo episódio.