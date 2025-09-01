Mesmo com vitória de Tarcísio, Bolsonaro ainda ficaria mais de um ano preso

Mesmo se aprovada, a anistia seria vetada por Lula. Veto derrubado, iria ser questionada no STF e, na atual quadra histórica, declarada inconstitucional. Precisaria de um outro contexto político, com um novo presidente disposto a uma crise institucional, emparedando o tribunal com tropas, ou um Senado disposto a votar impeachment de ministros, para liberar Jair.

A questão no curto prazo para o ex-presidente é que ele vai ser preso. Diante disso, tentará fugir para uma embaixada ou para fora do país (no porta-mala de um carro ou pulando o muro da casa, como teme a PF), vai pedir prisão domiciliar em caráter humanitário devido a sua condição de saúde (que permitia ele ir a motociatas, gritar a plenos pulmões xingando autoridades em carros de som na Paulista e fazer campanha pelo interior do país) ou aceitará a prisão na carceragem da Polícia Federal em Brasília?

Diante da proximidade de seu dia D devido à condenação no âmbito da Lava Jato, muitos sugeriram a Lula asilar-se fora do país, o que ele rechaçou. O STF acabou anulando a condenação por conta da falta de lisura do processo, mas ele pagou cana na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e foi impedido de concorrer em 2018.

Já Bolsonaro nem precisou ser preso: diante da apreensão de seu passaporte em 8 de fevereiro do ano passado, em meio a uma operação da PF sobre a tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente se refugiou na Embaixada da Hungria, governada pela extrema direita de Viktor Orbán, entre 12 e 14 de fevereiro.

Além disso, Bolsonaro fugiu do país, em 30 de dezembro de 2022, antes mesmo de terminar o seu mandato. Diz que foi para não passar a faixa presidencial, mas as investigações da PF sobre o plano revelam que ele não queria ser responsabilizado pela conspiração ocorrida no final daquele ano, nem pelo 8 de janeiro que ocorreria a seguir.

E, recentemente, a PF descobriu uma minuta de pedido de asilo a Javier Milei, na Argentina, para Bolsonaro, em celulares apreendidos.