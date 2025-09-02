Com julgamento de Bolsonaro e generais, país atinge maioridade democrática

A importância deste dia vai além da figura de Bolsonaro. É o ápice de um longo processo de amadurecimento institucional. Por décadas, a história brasileira foi marcada pela leniência com os poderosos de palácio e quartel. A ideia de que "alguns são intocáveis" ecoou desde a Colônia, passou pela Império e se enraizou na República, criando uma cultura de impunidade que alimentou golpes, conchavos e a eterna sensação de que a lei é flexível para quem usa farda ou gravata.

A impunidade diante da última ditadura, semeou entre parte dos militares o delírio de que representam uma espécie de poder moderador, que pode decidir quem governa ou não o país. Tanto que alguns dos réus serviram aos dois projetos golpistas.

A resistência democrática brasileira, construída a duras penas por uma parcela da sociedade que não se curvou ao autoritarismo, exige que as regras do jogo sejam iguais para todos. A normalidade de uma democracia não se mede apenas pela realização de eleições, mas pela certeza de que os perdedores aceitarão o resultado e que os vencedores respeitarão os limites de seu mandato. E, principalmente, que quem quebrar essas regras será responsabilizado.

O caminho até a sentença será barulhento. A tropa de choque do bolsonarismo tentará, como sempre, tumultuar com ajuda estrangeira, cortinas de fumaça, vitimização do líder e transformação do óbvio (o julgamento de um crime) em um "ato de exceção". É a estratégia clássica do agressor que chora ao ser contido.

Mas hoje, 2 de setembro de 2025, o Brasil dá um passo fundamental. Não se trata de vingança e não é sobre o passado, mas sobre o futuro que queremos construir. Um país que prende e pune seus golpistas está, finalmente, se tornando adulto. E está dizendo, em alto e bom som, que a democracia não é uma opção, mas a única possibilidade.

A maioridade dói. Exige responsabilidade. Mas é o único caminho para seguir em frente.