Moraes manda recado a Tarcísio e a políticos bolsonaristas no julgamento

Ele não citou nomes, mas um dos principais políticos que vêm usando frequentemente a ideia de pacificação via anistia é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Por exemplo, em 25 de agosto, em um evento de comemoração de 20 anos do seu partido, o Republicanos, no qual estava o seu correligionário, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele afirmou: "Nós precisamos de pacificação. E o Congresso Nacional tem papel fundamental nessa pacificação. E a gente não pode permitir que ninguém tire essa prerrogativa do Congresso. Essa prerrogativa pertence ao Congresso e o Congresso pode fazer gestos por essa pacificação".

Quatro dias depois, defendeu a mesma ideia em uma agenda em Santo André (SP): "A gente tem conversado muito com lideranças acerca da tramitação do projeto de lei da anistia, porque a gente acredita muito nesse projeto como um fator de pacificação. Eu acho que dá para se construir um ambiente para aprovar isso, é algo que na história do Brasil já aconteceu diversas vezes", disse.

Em entrevista ao Diário do Grande ABC, o governador afirmou que daria o indulto a Jair Bolsonaro como primeiro ato, caso fosse eleito presidente da República: "Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado", disse. De lambuja, acabou criticando o Poder Judiciário e o STF ao chamar o processo de "absolutamente desarrazoado".

Criticado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro por não estar defendendo suficientemente a anistia do seu pai, Tarcísio começou a articular o trâmite da proposta no Congresso.

A aprovação de um projeto para perdoar e garantir os direitos políticos a todos os participantes de atos golpistas desde o segundo turno das eleições de 2022 é a principal pauta da extrema direita. Para além dos executores dos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro de 2023, a proposta quer evitar a punição de Bolsonaro e seus aliados, de políticos a generais, que planejaram ficar do poder a despeito da vontade das urnas.