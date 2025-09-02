Assine UOL
Leonardo Sakamoto

Moraes manda recado a Tarcísio e a políticos bolsonaristas no julgamento

Leonardo Sakamoto
Colunista do UOL
Tarcísio ao lado de Moraes na cerimônia de posse dos novos ministros do STJ, em 2022
Tarcísio ao lado de Moraes na cerimônia de posse dos novos ministros do STJ, em 2022 Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

O ministro Alexandre de Moraes, em seu discurso inicial no julgamento de Jair Bolsonaro e outros réus do núcleo crucial da trama golpista, mandou recado aos políticos bolsonaristas que vêm pedindo a aprovação de uma anistia aos golpistas no Congresso Nacional sob a justificativa de "pacificação" da sociedade.

"A pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição federal", afirmou ele na manhã de hoje na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Para ele, esse apaziguamento representa semear novas intentonas, "significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado".

Ele não citou nomes, mas um dos principais políticos que vêm usando frequentemente a ideia de pacificação via anistia é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Por exemplo, em 25 de agosto, em um evento de comemoração de 20 anos do seu partido, o Republicanos, no qual estava o seu correligionário, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele afirmou: "Nós precisamos de pacificação. E o Congresso Nacional tem papel fundamental nessa pacificação. E a gente não pode permitir que ninguém tire essa prerrogativa do Congresso. Essa prerrogativa pertence ao Congresso e o Congresso pode fazer gestos por essa pacificação".

Quatro dias depois, defendeu a mesma ideia em uma agenda em Santo André (SP): "A gente tem conversado muito com lideranças acerca da tramitação do projeto de lei da anistia, porque a gente acredita muito nesse projeto como um fator de pacificação. Eu acho que dá para se construir um ambiente para aprovar isso, é algo que na história do Brasil já aconteceu diversas vezes", disse.

Em entrevista ao Diário do Grande ABC, o governador afirmou que daria o indulto a Jair Bolsonaro como primeiro ato, caso fosse eleito presidente da República: "Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado", disse. De lambuja, acabou criticando o Poder Judiciário e o STF ao chamar o processo de "absolutamente desarrazoado".

Criticado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro por não estar defendendo suficientemente a anistia do seu pai, Tarcísio começou a articular o trâmite da proposta no Congresso.

A aprovação de um projeto para perdoar e garantir os direitos políticos a todos os participantes de atos golpistas desde o segundo turno das eleições de 2022 é a principal pauta da extrema direita. Para além dos executores dos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro de 2023, a proposta quer evitar a punição de Bolsonaro e seus aliados, de políticos a generais, que planejaram ficar do poder a despeito da vontade das urnas.

Questionado, em entrevista à GloboNews, em fevereiro, o presidente do Senado Davi Alcolumbre foi claro ao dizer que a pauta da anistia "não vai pacificar o Brasil" e "não é a prioridade do Brasil, nem do parlamento brasileiro". Afirmou que a "agenda do brasileiro é trabalharmos para reduzir a pobreza do Brasil". Mas também apontou que "nós não podemos nos furtar de debater qualquer assunto", que "discutir o assunto não quer dizer que está apoiando o tema" e pediu compreensão dos atores políticos para não "contaminar o debate".

