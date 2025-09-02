Para Gonet, não é preciso ser esperto para reconhecer a tentativa de golpe

O procurador-geral da República Paulo Gonet afirmou que quando comandantes militares são chamados para reuniões a fim de discutir formas de permanecer no poder a despeito do resultado das urnas, uma tentativa de golpe já está em andamento. A declaração foi dada durante sustentação oral no julgamento do núcleo crucial da trama golpista hoje na Primeira Turma do STF.

Ele reforçou que não é necessária uma ordem assinada pelo presidente da República. "A tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito da ruptura das regras constitucionais sobre o exercício do poder, um apelo ao emprego da força bruta, real ou ameaçada", apontou.

E ironizou quem defende o contrário: "Não é preciso um esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso".