Para Gonet, não é preciso ser esperto para reconhecer a tentativa de golpe
O procurador-geral da República Paulo Gonet afirmou que quando comandantes militares são chamados para reuniões a fim de discutir formas de permanecer no poder a despeito do resultado das urnas, uma tentativa de golpe já está em andamento. A declaração foi dada durante sustentação oral no julgamento do núcleo crucial da trama golpista hoje na Primeira Turma do STF.
Ele reforçou que não é necessária uma ordem assinada pelo presidente da República. "A tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito da ruptura das regras constitucionais sobre o exercício do poder, um apelo ao emprego da força bruta, real ou ameaçada", apontou.
E ironizou quem defende o contrário: "Não é preciso um esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso".
Ou seja, não é preciso ser inteligente para reconhecer o andamento de uma tentativa de golpe de Estado. E que a tentativa já é crime, ao contrário do que vem defendendo os advogados dos réus. Até porque o golpe consumado não pode ser punido porque o golpista passa a controlar o Estado.
"Se a intentona vence, pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização, evidentemente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor", afirmou.
Diz ainda Gonet: "Não se está, nesse caso, num ambiente relativamente inofensivo de conversas entre quem não dispõe de meios para operar um golpe. Quando o Presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares, sob a sua direção política e hierárquica, para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em processo de realização. Some-se a isso a campanha ignóbil determinada pelo militar, candidato à Vice-Presidência, para destruir o ânimo legalista demonstrado pelos comandantes da Aeronáutica e do Exército, ao se afastarem das etapas decisivas do levante".
Para ele, punir tentativas é "elemento dissuasório contra o ânimo por aventuras golpistas".