Bolsonaro é lançado ao mar por generais após anos abandonando aliados
Acostumado a abandonar aliados na beira da estrada quando deixavam de serem úteis a eles, Jair Bolsonaro teve um gostinho do que é ser largado à própria sorte hoje. Os advogados dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira jogaram o ex-presidente na fogueira para livrar os pescoços de seus clientes. Todos são réus na ação penal sobre a tentativa de golpe.
Andrew Farias, defensor do Paulo Sérgio, jogou Bolsonaro na lama ao dizer, várias vezes, que o seu cliente tentou tirar a ideia de golpe da cabeça do então presidente. "Costumo dizer que o general atuou sim, mas atuou contra", afirmou. Tanto que, ao final, a ministra Cármen Lúcia o questionou diretamente sobre isso e ele reafirmou o que havia dito.
Considerando que não se tratava de um aspone qualquer, mas do ministro da Defesa, e que um advogado não fala nada antes de combinar muito bem com seu cliente, a declaração reforça a acusação e bota Jair mais perto da cadeia.
Já o advogado Matheus Milanez tentou vender a tese de que Heleno, um dos mais próximos assessores do então presidente, afastou-se da cúpula decisória de Bolsonaro com a chegada do centrão ao governo. Não apenas isso, como também "perdeu a influência" após a filiação do chefe ao PL.
Defendeu que, no curso da intentona, "nenhum militar foi procurado pelo general Heleno" e "nenhum militar foi pressionado".
Vale lembrar, contudo, que Augusto Heleno seguia próximo a Bolsonaro. Tanto que defendeu golpe na reunião ministerial de 5 de julho de 2022: "Não vai ter segunda chamada de revisão. Não vai ter revisão do VAR. O que tiver que ser feito, vai ter que ser feito antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva", afirmou.
Para o general, suas declarações naquela reunião diziam respeito a ações para serem tomadas a fim de garantir o "sucesso das eleições", ou seja, um pleito sem tumulto, o que é cinismo puro.
Heleno contou que pretendia infiltrar agentes da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) nas campanhas de Lula e Bolsonaro. "O problema todo disso é se fazer qualquer coisa. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da Abin em qualquer um dos lados...", disse antes de ser interrompido pelo próprio Jair, que pediu para o assunto ser tratado de forma privada.
O general parece não ter entendido o recado e passou a tratar de algo ainda mais sensível, a necessidade de dar um Hadouken na democracia antes das eleições. E veio a história da virada de mesa. E foi além: "Vai chegar um ponto em que não vamos poder mais falar, vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e determinadas pessoas, isso para mim é muito claro". Para a gente também, general.
De um lado e de outro, não há santos ou inocentes. Todos sabiam muito bem o que significa cravar um punhal verde e amarelo no coração da democracia. Agora, que o xilindró dá aquela piscadela aos envolvidos, essa disputa fratricida ajuda a revelar detalhes úteis para a Justiça. Cármen Lúcia percebeu e destacou isso.
Na política, a traição é o maior dos pecados. Tanto que o bom político é visto como aquele que cumpre acordos, independentemente do quanto isso lhe custe. Bolsonaro é visto como traidor de aliados próximos para tentar salvar a própria pele, basta ver a quantidade de pessoas que abandonou no meio do caminho. A imensa lista inclui, por exemplo, o general Santos Cruz, Gustavo Bebianno, Paulo Marinho, Major Olímpio, entre outros, durante seu governo.
O golpe, vale lembrar, não surgiu de um Bolsonaro que contaminou os militares ou de militares que manipularam o pobre Jair, mas é fruto de uma parceria.
Nos seus quatro anos de governo de Jair, os militares tiveram cargos, vantagens na Reforma da Previdência, licitações suspeitas de produtos para levantar o moral do oficialato. Eles se beneficiaram de Viagra e próteses penianas, mas também de camarão e filé mignon e continuaram ganhando pensões especiais para filhas não casadas e acesso a hospitais especiais. Coronéis articularam bizarras reuniões em que se negociou com reverendos, servidores públicos e indicados de políticos, sobrepreço e propinas para a compra de doses de vacina contra a covid-19 enquanto pessoas morriam por falta de imunizante.
Há militares legalistas que se moveram para impedir o golpe bolsonarista, inclusive eles foram duramente atacados pelos militares golpistas, como mostram as investigações. Mas é importante ressaltar que muitos militares formaram um dos pilares do bolsonarismo. O ex-presidente não criou a extrema direita golpista, apenas deu a ela organização e sentido através de sua eleição em 2018. Inclusive nas Forças Armadas.