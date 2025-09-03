Bolsonaro é lançado ao mar por generais após anos abandonando aliados

Já o advogado Matheus Milanez tentou vender a tese de que Heleno, um dos mais próximos assessores do então presidente, afastou-se da cúpula decisória de Bolsonaro com a chegada do centrão ao governo. Não apenas isso, como também "perdeu a influência" após a filiação do chefe ao PL.

Defendeu que, no curso da intentona, "nenhum militar foi procurado pelo general Heleno" e "nenhum militar foi pressionado".

Vale lembrar, contudo, que Augusto Heleno seguia próximo a Bolsonaro. Tanto que defendeu golpe na reunião ministerial de 5 de julho de 2022: "Não vai ter segunda chamada de revisão. Não vai ter revisão do VAR. O que tiver que ser feito, vai ter que ser feito antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva", afirmou.

Para o general, suas declarações naquela reunião diziam respeito a ações para serem tomadas a fim de garantir o "sucesso das eleições", ou seja, um pleito sem tumulto, o que é cinismo puro.

Heleno contou que pretendia infiltrar agentes da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) nas campanhas de Lula e Bolsonaro. "O problema todo disso é se fazer qualquer coisa. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da Abin em qualquer um dos lados...", disse antes de ser interrompido pelo próprio Jair, que pediu para o assunto ser tratado de forma privada.

O general parece não ter entendido o recado e passou a tratar de algo ainda mais sensível, a necessidade de dar um Hadouken na democracia antes das eleições. E veio a história da virada de mesa. E foi além: "Vai chegar um ponto em que não vamos poder mais falar, vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e determinadas pessoas, isso para mim é muito claro". Para a gente também, general.