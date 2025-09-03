Com anistia, Tarcísio e centrão articulam a rendição do Brasil a Trump

Com isso, as portas permanecem fechadas a uma solução. Afinal, ao contrário do que bradam governadores bolsonaristas, a questão principal, segundo o próprio norte-americano colocou em carta, é Bolsonaro livre (e interferência nas eleições brasileiras do ano que vem) e não a gestão de Lula.

Só o fato de uma potência estrangeira exigir que não se julgue pessoas por crimes graves dos quais são acusadas com farto material comprovatório é, em qualquer lugar que se considere independente, motivo para as instituições e a sociedade garantirem que o julgamento aconteça. E que, se punições vierem, sejam cumpridas. O contrário soa coisa de cobaia, entreguista, quinta-coluna.

Mas, desde que Trump veio com sua borduna, bolsonaristas vêm defendendo a genuflexão do Brasil aos EUA como saída. Eduardo Bolsonaro, que já entrou para o seleto panteão de traidores da pátria, exige a aprovacão da anistia para parar de conspirar contra o Brasil lá fora. Para agradá-lo e aos bolsonaristas radicais, Tarcísio e aliados capitulam à ingerência externa. Tudo em troca de votos em 2026.

Não só isso. O governador do estado mais populoso e economicamente relevante do país disse que, em entrevista ao jornal Diário do Grande ABC, que "hoje eu não posso falar que confio na Justiça" por causa do julgamento de Bolsonaro. Aceitou pagar um pedágio para ser candidato cujo preço é o atropelo das instituições nacionais e da democracia.

E ao não acreditar, alinha-se à conspiração de Eduardo Bolsonaro, que conta com a ajuda de Trump, e busca anular essa mesma Justiça após seu padrinho tentar um golpe de Estado.

Uma anistia, mesmo aprovada pelo Congresso, que teria que derrubar um provável veto de Lula, seria considerada inconstitucional pelo STF. Até uma mudança de governo, que poderia mexer com a correlação de forças e criar formas de caçar ministros do tribunal, Jair seguiria preso. O problema, portanto, é um ano de caos, com a extrema direita incitando violência contra as instituições.