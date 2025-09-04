Anistia com Bolsonaro inelegível é o puro suco do descaramento do centrão
A ideia que circula no centrão, de aprovar uma anistia que mantenha Jair Bolsonaro fora do xilindró, mas longe das urnas, é o puro suco do descaramento. Com isso, o ex-presidente vai ser transformado em um boneco inflável, carregado de um lado para o outro para transferir votos, mas sem capacidade dele próprio ser eleito para qualquer coisa.
Bolsonaro segue com duas condenações nas costas no Tribunal Superior Eleitoral por abuso político e econômico nas eleições de 2022. Além disso, a legislação impõe inelegibilidade para condenação colegiada por crimes, e isso a anistia também não conseguiria mexer. Nisso, o centrão não vai mexer. Dessa forma, os seus aliados vão repartir o espólio político do ex-presidente com ele ainda vivo.
A anistia que está sendo gestada pelo centrão é o ó do borogodó, o desrespeito máximo à democracia, que sofreu uma tentativa de assassinato no final do governo passado. Mas Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos conspirando com um governo estrangeiro por sanções ao Brasil a fim de que o pai volte ao jogo eleitoral, não deixa de ter razão ao apontar que esse povo está pensando em si mesmo, não em Jair.
Isso pode ajudar Tarcísio em sua caminhada ao Palácio do Planalto, mas também uma miríade de candidatos a governos, Senado, Câmara e assembleia. Bônus eleitoral sem os ônus de Jair. Isso, na prática, seria dar um golpe dentro da tentativa de golpe - que segue em curso com a conspiração com Donald Trump.
Mas se ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, golpista que dá golpe em golpista tem oito anos com reeleição.
Uma anistia, mesmo aprovada na Câmara do frágil Motta e no Senado de Alcolumbre, teria ainda que enfrentar um provável veto de Lula e uma declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Até uma mudança de governo, que poderia mexer com a correlação de forças e criar formas de cassar mandatos de ministros do tribunal, Jair seguiria preso.
Para o governador Tarcísio de Freitas, o teatro deste momento ajuda a mostrar que ele é bolsonarista o suficiente para ser ungido pelo ex-presidente. Mesmo que a encenação tenha um custo grande para a democracia.
Com tudo isso, 2026 será um ano de caos, com a extrema direita incitando violência contra as instituições. A culpa de mortos e feridos que saiam desse caldo vai cair no colo de políticos que estão dizendo que não confiam mais na Justiça.
De qualquer forma, seja através do cumprimento da decisão judicial, seja através da conspiração da oposição, o Jair Bolsonaro que vai sair desse julgamento será um morto-vivo político. Alguém que pode até fazer campanha, mas não será eleito. Quanto tempo leva para alguém assim perder sua influência por completo?