Anistia com Bolsonaro inelegível é o puro suco do descaramento do centrão

Isso pode ajudar Tarcísio em sua caminhada ao Palácio do Planalto, mas também uma miríade de candidatos a governos, Senado, Câmara e assembleia. Bônus eleitoral sem os ônus de Jair. Isso, na prática, seria dar um golpe dentro da tentativa de golpe - que segue em curso com a conspiração com Donald Trump.

Mas se ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, golpista que dá golpe em golpista tem oito anos com reeleição.

Uma anistia, mesmo aprovada na Câmara do frágil Motta e no Senado de Alcolumbre, teria ainda que enfrentar um provável veto de Lula e uma declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Até uma mudança de governo, que poderia mexer com a correlação de forças e criar formas de cassar mandatos de ministros do tribunal, Jair seguiria preso.

Para o governador Tarcísio de Freitas, o teatro deste momento ajuda a mostrar que ele é bolsonarista o suficiente para ser ungido pelo ex-presidente. Mesmo que a encenação tenha um custo grande para a democracia.

Com tudo isso, 2026 será um ano de caos, com a extrema direita incitando violência contra as instituições. A culpa de mortos e feridos que saiam desse caldo vai cair no colo de políticos que estão dizendo que não confiam mais na Justiça.

De qualquer forma, seja através do cumprimento da decisão judicial, seja através da conspiração da oposição, o Jair Bolsonaro que vai sair desse julgamento será um morto-vivo político. Alguém que pode até fazer campanha, mas não será eleito. Quanto tempo leva para alguém assim perder sua influência por completo?