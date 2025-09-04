Ao defender anistia a Bolsonaro contra tarifaço, empresários rifam o Brasil
O governo Donald Trump afirmou a empresários brasileiros, em reunião nos Estados Unidos, que eles deveriam fazer lobby em Brasília e não em Washington para retirar o tarifaço, pois as sanções são políticas. Mais claro que isso, só desenhando.
A informação, apurada por Mariana Sanches, do UOL, reforça o que todo mundo já sabia sobre a natureza das sanções - com exceção dos governadores bolsonaristas, que vêm afirmando em eventos a empresários que elas são de origem econômica. E que a culpa é de Lula, apesar de o deputado federal Eduardo Bolsonaro deixar claro em vídeos nas redes que ele e aliados estão à frente disso para tentar livrar o pescoço de seu pai, réu por tentativa de golpe.
Quando um membro do governo Trump fala para procurar Brasília está dizendo que a situação vai mudar quando o nosso país estiver de joelhos e atender as necessidades políticas de Trump.
Diante disso, há empresário defendendo a aprovação da anistia no Congresso Nacional para resolver o tarifaço. O que, na prática, significa vender a soberania do Brasil.
É clara a dificuldade imposta pelas sanções de Trump. E o governo precisa continuar agindo para abrir canais. Mas genuflexão não é a solução.
Após o norte-americano aplicar o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, criando desemprego e fechamento de empresas, e cacetar instituições brasileiras com a sua Magnitsky, governo federal e a oposição responsável tentaram negociar, mas rechaçaram qualquer possibilidade de ingerência externa em assuntos nacionais.
Com isso, as portas permanecem fechadas a uma solução. Afinal, a questão principal, segundo o próprio norte-americano colocou em carta, é Bolsonaro livre (e interferência nas eleições brasileiras do ano que vem) e não a gestão de Lula.
Só o fato de uma potência estrangeira exigir que não se julgue pessoas por crimes graves dos quais são acusadas com farto material comprovatório é, em qualquer lugar que se considere independente, motivo para as instituições e a sociedade garantirem que o julgamento aconteça. E que, se punições vierem, sejam cumpridas. O contrário, uma anistia, soa coisa de cobaia e rendição.
E Trump é do tipo que, quando sente cheiro de sangue, morde de novo. Ou seja, ceder é passar o recibo de que, se pressionar, a gente entrega.
Que os empresários brasileiros pressionem Jair Bolsonaro e seus aliados, dentro e fora do país, para interromperem a conspiração. E questionem governadores quando afirmarem, em eventos voltados ao capital, que o tarifaço é econômico e não político. Por enquanto, temos visto apenas palminhas.