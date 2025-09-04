Ao defender anistia a Bolsonaro contra tarifaço, empresários rifam o Brasil

Diante disso, há empresário defendendo a aprovação da anistia no Congresso Nacional para resolver o tarifaço. O que, na prática, significa vender a soberania do Brasil.

É clara a dificuldade imposta pelas sanções de Trump. E o governo precisa continuar agindo para abrir canais. Mas genuflexão não é a solução.

Após o norte-americano aplicar o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, criando desemprego e fechamento de empresas, e cacetar instituições brasileiras com a sua Magnitsky, governo federal e a oposição responsável tentaram negociar, mas rechaçaram qualquer possibilidade de ingerência externa em assuntos nacionais.

Com isso, as portas permanecem fechadas a uma solução. Afinal, a questão principal, segundo o próprio norte-americano colocou em carta, é Bolsonaro livre (e interferência nas eleições brasileiras do ano que vem) e não a gestão de Lula.

Só o fato de uma potência estrangeira exigir que não se julgue pessoas por crimes graves dos quais são acusadas com farto material comprovatório é, em qualquer lugar que se considere independente, motivo para as instituições e a sociedade garantirem que o julgamento aconteça. E que, se punições vierem, sejam cumpridas. O contrário, uma anistia, soa coisa de cobaia e rendição.

E Trump é do tipo que, quando sente cheiro de sangue, morde de novo. Ou seja, ceder é passar o recibo de que, se pressionar, a gente entrega.