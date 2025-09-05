Tarcísio e centrão querem Bolsonaro anistiado, mas nem tão anistiado assim
Paulo Gonet disse que não é preciso ser muito esperto para entender que houve uma tentativa de golpe de Estado. Parafraseando o procurador-geral da República, não é preciso ser muito esperto para entender que o centrão já tem seu candidato para 2026 e enxerga em Jair Bolsonaro apenas um grande cabo eleitoral.
Caso estivesse elegível, o ex-presidente seria mais um estorvo para a direita do que uma solução. Até porque pediu de presente de Natal um golpista que elevou a inflação em seu mandato a patamares mais altos do que no dele como adversário em outubro de 2026.
O governo Tarcísio de Freitas e o centrão querem anistia, mas também não querem. Em outras palavras: querem Bolsonaro anistiado, mas não tãããão anistiado assim. Livre, mas inelegível é o melhor do mundos. Precisam mostrar ao bolsonarismo que fizeram de tudo. Mas sabem que, no limite, o STF vai decretar uma anistia de quem idealizou um golpe de Estado como inconstitucional. Contam com isso, inclusive.
Não à toa, Eduardo Bolsonaro, que segue conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos, postou no X: "Eu sei que vocês querem tirar meu pai da anistia para poder chantagear ele e forçá-lo a escolher o candidato que vocês querem emplacar. Qualquer anistia que não seja ampla e irrestrita não será aceita".
Como repito neste espaço há tempos, feito papagaio com cãibra, Tarcísio demonstra lealdade a Bolsonaro ao defender a anistia, não se importando, se atropela a democracia, o bom senso e a civilização no meio do caminho. Ou se ele próprio ajuda a manter o golpe vivo ao defender que os golpistas possam tentar o crime novamente. Para ele e o centrão, o ideal é um Bolsonaro versão boneco inflável (tipo aquele que ele ergueu na Festa do Peão de Barretos), a quem podem ser atribuídos os maiores valores e princípios, mas sem o risco de que o boneco abra a boca e ponha tudo a perder.
Útil para transferir votos, mas sem incomodar demais.
O projeto gestado no PL busca aliviar a barra de todos os envolvidos em tentativas de golpe desde 2019, incluindo quem planejou matar Moraes, Lula e Alckmin e quem colocou bomba em caminhão-tanque para explodir o aeroporto de Brasília e assassinar milhares de pessoas, entre outros crimes violentos. E afastaria a inelegibilidade de Bolsonaro caso venha a ser condenado pelo STF, algo que o centrão não quer, pois quer Tarcísio. Daí, restaria derrubar a inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem a ver com abuso de poder político e econômico.
Claro que a chance de esses projetos serem validados pelo Supremo é menor que a do tal camelo passar pelo buraco da tal agulha.
Para Tarcísio e o centrão contam com isso. Sabem que, mesmo que a anistia avance no Congresso, ela não resistirá ao crivo do STF. E Bolsonaro deverá atravessar o ano eleitoral preso, só não se sabe ainda se na Papuda, na carceragem da Polícia Federal em Brasília ou em prisão domiciliar. Ou como fugitivo da Justiça em uma embaixada ou na Disney.
Agradecido pelas movimentações de seu apadrinhado, restará a Jair "Boneco Inflável" Bolsonaro apoiá-lo, na esperança de que uma vitória altere a correlação de forças e abra caminho para emparedar o Supremo em busca de um perdão sob a ameaça de cassar ministros.
E outra: caso Bolsonaro chegue novamente ao poder, há grandes chances de ele fazer de tudo, corrigindo seus erros, para não sair mais. A longa lista de postulantes à direita? Que se calem, afinal, ditadura não admite ser contestada.
O problema é que toda essa dança política, com direito ao próprio Tarcísio dizer que não acredita na justiça, vai erodindo a confiança da população na democracia.
Como já disse aqui mais de uma vez, o processo de derretimento das instituições e do respeito da sociedade a elas não pode ser freado do dia para a noite após iniciado. Demanda nova pactuação política e social, aliada a muito suor em articulações para a construção de consensos.
Ou seja, a dúvida que fica é se a reação em cadeia não é inevitável e nos levará inexoravelmente para o buraco. Leia-se por "buraco", a busca por soluções autoritárias por parte de uma população cansada do clima de "vale tudo" e de "ninguém é de ninguém".
Cresce a gritaria de quem representa a si mesmo e aos interesses do seu grupo, corporativo, econômico, político. O bem do país? Foda-se.