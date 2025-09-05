Tarcísio e centrão querem Bolsonaro anistiado, mas nem tão anistiado assim

Não à toa, Eduardo Bolsonaro, que segue conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos, postou no X: "Eu sei que vocês querem tirar meu pai da anistia para poder chantagear ele e forçá-lo a escolher o candidato que vocês querem emplacar. Qualquer anistia que não seja ampla e irrestrita não será aceita".

Como repito neste espaço há tempos, feito papagaio com cãibra, Tarcísio demonstra lealdade a Bolsonaro ao defender a anistia, não se importando, se atropela a democracia, o bom senso e a civilização no meio do caminho. Ou se ele próprio ajuda a manter o golpe vivo ao defender que os golpistas possam tentar o crime novamente. Para ele e o centrão, o ideal é um Bolsonaro versão boneco inflável (tipo aquele que ele ergueu na Festa do Peão de Barretos), a quem podem ser atribuídos os maiores valores e princípios, mas sem o risco de que o boneco abra a boca e ponha tudo a perder.

Útil para transferir votos, mas sem incomodar demais.

O projeto gestado no PL busca aliviar a barra de todos os envolvidos em tentativas de golpe desde 2019, incluindo quem planejou matar Moraes, Lula e Alckmin e quem colocou bomba em caminhão-tanque para explodir o aeroporto de Brasília e assassinar milhares de pessoas, entre outros crimes violentos. E afastaria a inelegibilidade de Bolsonaro caso venha a ser condenado pelo STF, algo que o centrão não quer, pois quer Tarcísio. Daí, restaria derrubar a inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem a ver com abuso de poder político e econômico.

Claro que a chance de esses projetos serem validados pelo Supremo é menor que a do tal camelo passar pelo buraco da tal agulha.

Para Tarcísio e o centrão contam com isso. Sabem que, mesmo que a anistia avance no Congresso, ela não resistirá ao crivo do STF. E Bolsonaro deverá atravessar o ano eleitoral preso, só não se sabe ainda se na Papuda, na carceragem da Polícia Federal em Brasília ou em prisão domiciliar. Ou como fugitivo da Justiça em uma embaixada ou na Disney.