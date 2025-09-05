Anistia vai passar a boiada de atentados a bomba e violência a autoridades

Tal como a impunidade pelo golpe de 1964 levou a um naco dos militares a se aliar em nome de um golpe sob o bolsonarismo, a anistia sobre aqueles que atentaram contra o Estado democrático de direito abre a porteira para mais ataques a bomba e agressões contra autoridades nos próximos anos. Vai "passar a boiada" da violência contra as instituições, engravidando o futuro de novas intentonas.

O bolsonarismo e seus aliados no centrão tentam convencer que o melhor para o país é um arranjo para não punir ninguém pelos crimes cometidos a fim de "pacificar" o Brasil. Punição dos culpados é que vai pacificar o país, como pode ser verificado por uma criança em qualquer livro de história que retrate como as nações lidaram com aqueles que tentaram se manter no poder à força.

A aprovação de uma anistia ao ex-presidente, seus cúmplices e seguidores está sendo discutida no Congresso Nacional. Mesmo que aprovada, será declarada inconstitucional pelo STF. Até que a extrema direita tenha maioria para o impeachment de ministros do tribunal no Senado, Bolsonaro seguirá preso após sua condenação. Contudo, a mensagem que o Poder Legislativo passará é: pode cometer esse tipo de crime que a gente mata no peito, pois cadeia é para quem rouba bife e xampu, não para quem tenta implementar uma ditadura.