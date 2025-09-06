Lula tenta convencer, neste 7/9, que patriota não vota em bolsonarista

Dividirão as ruas com os bolsonaristas, em grande número, que farão seus atos em várias cidades pela defesa de Bolsonaro, contra o ministro Alexandre de Moraes e o STF, a favor da anistia no Congresso, fechados com o tarifaço de Trump, enrolados em bandeiras do Brasil e, claro, dos Estados Unidos. Because they're patriots!

O mais irônico é que não foi o petista o responsável por dar início a esse processo de quebra de monopólio dos símbolos nacionais, mas o presidente norte-americano ao atender a pedidos do clã Bolsonaro para libertar Jair, que é réu por tentativa de golpe de Estado. Com isso, aplicou um tarifaço que, sim, está fazendo estragos em empregos e empresas por aqui.

Mas se a ação penal 2668 for suspensa no STF, após essas ameaças, o Poder Judiciário mandará o recado de que é formado por entreguistas covardes e se uma anistia for aprovada no Congresso, o Poder Legislativo dirá ao mundo que é formado por um bando de lambe-botas de uma potência estrangeira.

Desde o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o verde e, principalmente, o amarelo foram sequestrados pela direita radical. O governo Lula vinha abusando dessas cores em propagandas, desfiles e decorações para mostrar que elas não pertencem a um grupo, mas ao país. Mas o processo de desbolsonarização da caixinha de lápis de cor vinha se mostrando difícil. Até que Trump deu um empurrãozinho.

Jair Bolsonaro e seus aliados tornaram-se herdeiros da estética dos movimentos pelo impeachment de Dilma Rousseff, que já haviam capturado as cores nacionais entre 2015 e 2016. Com isso, Jair manteve o verde e o amarelo em cativeiro durante os quatro anos de sua gestão, vendendo a ideia de que vesti-las significava estar a seu lado.

E isso foi difundido a tal ponto que a colocação de bandeiras do Brasil na janela de prédios indicava que ali morava um apoiador de Bolsonaro. Tanto que o uso do amarelo destacou, feito caneta marca-texto, os que apoiavam seu discurso com ameaças golpistas nos aniversários da Independência em 2021 e 2022.