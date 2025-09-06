Lula tenta convencer, neste 7/9, que patriota não vota em bolsonarista
Lula não vai libertar totalmente o verde e o amarelo porque a apropriação das cores nacionais está na natureza da extrema direita em qualquer lugar do mundo. Contudo, ao quebrar o monopólio do seu uso político, transformado em uniforme de culto a Jair Bolsonaro, o petista avança sobre pilares eleitorais do adversário. E deve isso a Trump e Bolsonaro.
Não sou eu quem diz isso, mas o pastor Silas Malafaia. Em conversa por áudio com o ex-presidente relevada pela Polícia Federal, ele desabafou: "Desculpa, presidente. Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista, e ao mesmo tempo te ferrando", disse. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos pedindo sanções contra o Brasil em nome de seu pai.
Neste 7 de setembro, toda a pataquada patriótica vai estar presente no desfile que Lula conduzirá em Brasília. Veremos pessoas de amarelo-CBF, crianças com bandeirinhas, muitos bonés azuis "O Brasil é dos Brasileiros" - um contraponto ao boné vermelho "Fazer a América Grande Novamente", parte do movimento "America First", de Trump, que foi gostosamente vestido por Tarcísio de Freitas e outros bolsonaristas.
Dividirão as ruas com os bolsonaristas, em grande número, que farão seus atos em várias cidades pela defesa de Bolsonaro, contra o ministro Alexandre de Moraes e o STF, a favor da anistia no Congresso, fechados com o tarifaço de Trump, enrolados em bandeiras do Brasil e, claro, dos Estados Unidos. Because they're patriots!
O mais irônico é que não foi o petista o responsável por dar início a esse processo de quebra de monopólio dos símbolos nacionais, mas o presidente norte-americano ao atender a pedidos do clã Bolsonaro para libertar Jair, que é réu por tentativa de golpe de Estado. Com isso, aplicou um tarifaço que, sim, está fazendo estragos em empregos e empresas por aqui.
Mas se a ação penal 2668 for suspensa no STF, após essas ameaças, o Poder Judiciário mandará o recado de que é formado por entreguistas covardes e se uma anistia for aprovada no Congresso, o Poder Legislativo dirá ao mundo que é formado por um bando de lambe-botas de uma potência estrangeira.
Desde o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o verde e, principalmente, o amarelo foram sequestrados pela direita radical. O governo Lula vinha abusando dessas cores em propagandas, desfiles e decorações para mostrar que elas não pertencem a um grupo, mas ao país. Mas o processo de desbolsonarização da caixinha de lápis de cor vinha se mostrando difícil. Até que Trump deu um empurrãozinho.
Jair Bolsonaro e seus aliados tornaram-se herdeiros da estética dos movimentos pelo impeachment de Dilma Rousseff, que já haviam capturado as cores nacionais entre 2015 e 2016. Com isso, Jair manteve o verde e o amarelo em cativeiro durante os quatro anos de sua gestão, vendendo a ideia de que vesti-las significava estar a seu lado.
E isso foi difundido a tal ponto que a colocação de bandeiras do Brasil na janela de prédios indicava que ali morava um apoiador de Bolsonaro. Tanto que o uso do amarelo destacou, feito caneta marca-texto, os que apoiavam seu discurso com ameaças golpistas nos aniversários da Independência em 2021 e 2022.
Em 30 de outubro de 2022, após o seu discurso da vitória, Lula fez questão de posar com uma bandeira do Brasil. E, durante todo o evento, a imagem de outra bandeira tremulava em um telão na parte de trás do palco. Para aliados, o ato foi simbólico, pois representava o momento de retomada das cores nacionais.
Mas naquela mesma noite de domingo, bolsonaristas vestindo amarelo passaram a travar rodovias em todo o Brasil, contestando o resultado da eleição. Depois, abraçados em bandeiras nacionais, acamparam em frente a quartéis, pedindo que as Forças Armadas entrassem no golpe. Outros rezaram para pneus. E há os que colaram feito adesivo em para-brisas de caminhão. E milhares de seguidores de Jair, vestindo essas cores, orgulhosamente invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023.
Todo governo autoritário tenta sequestrar símbolos nacionais quando chega ao poder para confundir o apoio à nação com o apoio a si próprio. Cabe um governo democrático reverter esse processo, não caindo na tentação de repetir os mesmos passos dados por quem dobrou instituições para seu interesse político e financeiro.
O que vai reeleger ou não Lula é, principalmente, o preço do arroz e do feijão, bem como da picanha e da cerveja, em outubro de 2026. Apontar que os adversários são cobaia de gringo ajuda, mas não resolve. Mas, como bem disse Mafalaia, Trump e o clã Bolsonaro entregaram um presente para Lula. Pois transformaram a defesa da soberania em uma parte podre e sem sentido do discurso do bolsonarismo.