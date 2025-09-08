Ao votar pela anistia, centrão vai se enrolar no bandeirão dos EUA
Só o fato de uma potência estrangeira cometer uma agressão para que não se julgue pessoas por crimes graves dos quais são acusadas é, em qualquer país que se considere independente, motivo para as instituições e a sociedade garantirem que a Justiça seja feita. Quem defende o contrário soa como traidor.
Mas, desde que Trump veio com seu tarifaço de 50%, bolsonaristas e representantes do centrão têm defendido ficar de joelhos diante dos EUA como saída. Um grupo quer Jair livre para tentar novamente o que não foi competente da primeira vez, o outro, deseja os votos engajados da extrema direita de olho em 2026.
Nesta terça (9), o STF retoma o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus do núcleo crucial da trama golpista. A direita radical pressiona a presidência da Câmara e do Senado para colocar em votação um perdão que mantenha Jair fora da cadeia, a direita fisiológica defende o mesmo, mas com ele fora da urna eletrônica para sempre.
Para celebrar o 7 de setembro, Dia da Independência, o governador Tarcísio de Freitas atacou o STF para uma multidão em êxtase, na avenida Paulista, que tremulava uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos e gritava o nome de Donald Trump — responsável pelo fechamento de postos de trabalho e de empresas no Brasil.
As sanções baixadas pelo norte-americano não trouxeram impacto sobre o julgamento de Jair e seus cúmplices por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada no STF. O ex-presidente será responsabilizado nesta semana e terá sua prisão decretada até o final do ano. Isso se não quebrar a tornozeleira e fugir para alguma embaixada antes.
Mas pelo menos as coisas vão ficando mais claras. Cada deputado e cada senador que votar a favor da anistia também estará assinando um ato de rendição aos Estados Unidos diante da pressão externa. E mostrando que estavam tirando uma forte com a cara de eleitores quando bradaram que sua bandeira nunca seria vermelha.