Ao votar pela anistia, centrão vai se enrolar no bandeirão dos EUA

Só o fato de uma potência estrangeira cometer uma agressão para que não se julgue pessoas por crimes graves dos quais são acusadas é, em qualquer país que se considere independente, motivo para as instituições e a sociedade garantirem que a Justiça seja feita. Quem defende o contrário soa como traidor.

Mas, desde que Trump veio com seu tarifaço de 50%, bolsonaristas e representantes do centrão têm defendido ficar de joelhos diante dos EUA como saída. Um grupo quer Jair livre para tentar novamente o que não foi competente da primeira vez, o outro, deseja os votos engajados da extrema direita de olho em 2026.

Nesta terça (9), o STF retoma o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus do núcleo crucial da trama golpista. A direita radical pressiona a presidência da Câmara e do Senado para colocar em votação um perdão que mantenha Jair fora da cadeia, a direita fisiológica defende o mesmo, mas com ele fora da urna eletrônica para sempre.