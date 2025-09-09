Moraes vendeu o bolsonarismo no poder como uma organização criminosa

Isso sem falar nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, levados a cabo por bolsonaristas, que destruíram as sedes dos Três Poderes em Brasília, ferindo agentes públicos que tentaram impedir isso.

O chefe de uma organização criminosa é o operador de um empreendimento ilegal, o cérebro que comanda ações concretas e delituosas de uma rede de agentes. Com isso, Moraes enxergou que o bolsonarismo no poder não agiu como um movimento político, mas um sindicato de delinquentes.

Moraes detalha a existência de uma cúpula que atuou à margem da legalidade para incitar o cerco a quartéis a fim de forçar uma intervenção militar, elaborou uma minuta de golpe de Estado e implementou uma campanha sistemática de deslegitimação das urnas eletrônicas. São provas, segundo ele, de que a tentativa de golpe não foi um surto coletivo, mas um projeto que começou em 2021.

Ao vincular Bolsonaro diretamente ao comando dessa estrutura, o ministro amarra a responsabilidade do ex-presidente não apenas pela ideia do golpe, mas por cada ação executada por sua extensão. Ele não é um espectador ou um beneficiário, mas o principal comandante. O chefe.

A condenação por chefe de organização criminosa carrega um peso moral e legal imensurável. A história registrará Bolsonaro não apenas como um político autoritário que sonhou alto, mas como o chefe de uma quadrilha.

Tentar matar a democracia é um dos piores crimes que existe, mas para muita gente que não acompanha a política nacional, e está mais preocupada, com toda a justiça, com a sobrevivência do dia a dia, é muito pior que Jair seja o líder de uma orcrim e um ladrão de joias do que um golpista.