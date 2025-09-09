Moraes vendeu o bolsonarismo no poder como uma organização criminosa
Alexandre de Moraes apresentou um voto que não se contentou em caracterizar Jair Bolsonaro como um líder de intentona golpista, dedicando-se bastante saliva a explicar que ele é o chefe de uma sofisticada e violenta organização criminosa. E isso pode ter um impacto junto ao eleitorado, que se assusta mais com o concreto "líder de orcrim" do que com o abstrato "golpista".
Não se trata apenas de um presidente que, perdendo as eleições, não aceitou o resultado e articulou um golpe. O que o relator descreveu é uma estrutura, com divisão de tarefas, hierarquia, financiamento e planejamento meticuloso. Uma máquina que funcionava de forma coordenada, envolvendo militares, civis e autoridades do próprio governo, com o claro objetivo de manter o então presidente no poder à força, rasgando a Constituição que jurou defender.
Mais do que isso: uma organização criminosa que contava com membros armados, altamente treinados em técnicas de matar, e que buscou envenenar Lula, executar Alckmin e explodir o próprio Moraes. Que incitou a queima de veículos, tocando o terror no dia da diplomação do petista, em 12 de dezembro de 2022, e plantou uma bomba em um caminhão de combustível a fim de explodir o aeroporto de Brasília na véspera de Natal daquele ano. Mas também trancou rodovias levando à escassez de alimentos e remédios em algumas cidades, tentou derrubar torres de energia para provocar o caos e impediu eleitores do adversário de ir votar usando a Polícia Rodoviária Federal.
Isso sem falar nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, levados a cabo por bolsonaristas, que destruíram as sedes dos Três Poderes em Brasília, ferindo agentes públicos que tentaram impedir isso.
O chefe de uma organização criminosa é o operador de um empreendimento ilegal, o cérebro que comanda ações concretas e delituosas de uma rede de agentes. Com isso, Moraes enxergou que o bolsonarismo no poder não agiu como um movimento político, mas um sindicato de delinquentes.
Moraes detalha a existência de uma cúpula que atuou à margem da legalidade para incitar o cerco a quartéis a fim de forçar uma intervenção militar, elaborou uma minuta de golpe de Estado e implementou uma campanha sistemática de deslegitimação das urnas eletrônicas. São provas, segundo ele, de que a tentativa de golpe não foi um surto coletivo, mas um projeto que começou em 2021.
Ao vincular Bolsonaro diretamente ao comando dessa estrutura, o ministro amarra a responsabilidade do ex-presidente não apenas pela ideia do golpe, mas por cada ação executada por sua extensão. Ele não é um espectador ou um beneficiário, mas o principal comandante. O chefe.
A condenação por chefe de organização criminosa carrega um peso moral e legal imensurável. A história registrará Bolsonaro não apenas como um político autoritário que sonhou alto, mas como o chefe de uma quadrilha.
Tentar matar a democracia é um dos piores crimes que existe, mas para muita gente que não acompanha a política nacional, e está mais preocupada, com toda a justiça, com a sobrevivência do dia a dia, é muito pior que Jair seja o líder de uma orcrim e um ladrão de joias do que um golpista.
Dessa forma, o bolsonarismo quando no poder sai do julgamento como uma organização criminosa. A questão é o que os que disputam o seu legado, como os governadores de direita que desejam o Palácio do Planalto, vão fazer: fazer a egípcia para esse fato, afastar-se o máximo o possível para não pegar sapinho ou despir-se da fantasia e abraçar o crime.