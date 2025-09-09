PowerPoint de Moraes lista etapas da tentativa de golpe muito além do 8/1

Em seu voto contra Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes listou etapas da tentativa de golpe usando um PowerPoint — esse que se tornou um protagonista de grandes escândalos nacionais.

Ressalte-se que os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 são apresentadas por ele como a cereja do bolo, não como o coração do processo, como apontaram defensores dos réus. Para Moraes, o plano estava em curso desde 2021:

1) Uso de órgãos públicos para monitorar adversários, divulgar mentiras e atentar contra o Judiciário em 2021