PowerPoint de Moraes lista etapas da tentativa de golpe muito além do 8/1
Em seu voto contra Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes listou etapas da tentativa de golpe usando um PowerPoint — esse que se tornou um protagonista de grandes escândalos nacionais.
Ressalte-se que os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 são apresentadas por ele como a cereja do bolo, não como o coração do processo, como apontaram defensores dos réus. Para Moraes, o plano estava em curso desde 2021:
1) Uso de órgãos públicos para monitorar adversários, divulgar mentiras e atentar contra o Judiciário em 2021
2) Ações para atacar a Justiça Eleitoral a fim de colocar em xeque os resultado em 2022
3) Ameaças, com o uso de lives presidenciais, para deslegitimar as urnas eletrônicas e incitar seguidores
4) Tentativa de emparedar o Poder Judiciário com ameaças em ato na Paulista em 7/9/2021
5) Reunião ministerial em que se debateu tentativa de virar a mesa em 5/7/2022
6) Convocação de reunião com embaixadores para deslegitimar eleições em 18/7/2022
7) Uso da Polícia Rodoviária Federal para dificultar votação de eleitores de Lula no Nordeste
8) Uso da área técnica das Forças Armadas para questionar as urnas eletrônicas
9) Bloqueio de rodovias e acampamentos em quartéis por seguidores incitados por mentiras
10) Atos executórios golpistas após o resultado das eleições pelos réus
11) Monitoramento de autoridades eleitas e ministros do STF
12) Representação eleitoral do PL contra as urnas, buscando anular votos de Lula
13) Reunião dos Kids Pretos para planejar atentados contra autoridades
14) Tentativa de invasão da sede da PF e queima de veículos no dia da diplomação de Lula em 12/12/2022
15) Tentativa de explodir o aeroporto de Brasília com bomba em caminhão de combustível em 24/12/2022
16) Execução do Plano Punhal Verde e Amarelo, para matar autoridades, e desdobramentos
17) Edição de minuta do golpe de Estado e reunião com comandantes militares para discutir "golpe"
18) Atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, quebrando as sedes dos Três Poderes