Fuga de Bolsonaro é risco apesar de deboche de Michelle sobre porta-malas

Após desrespeitar decisões judiciais, Jair Bolsonaro ficou no lucro aos ser mantido em prisão domiciliar ao invés de ir cumprir uma preventiva na carceragem da Polícia Federal ou na Papuda por tentar atrapalhar o seu julgamento por tentativa de golpe. Mesmo assim, a diretora do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, achou por bem debochar das condicionantes que mantém o seu marido longe do xilindró.

Reclamou que a polícia revistou o seu Fusca na saída do condomínio em que mora com Jair-réu. "Vocês acham que na frente de um fusca - onde fica o estepe - cabe um homem de 1,85? Pois bem, hoje o meu fusquinha foi para a oficina e tivemos que abrir a frente só para conferir se o Jair não estava escondido lá! Do jeito que andam as coisas, daqui a pouco pedem para abrir o porta-luvas, né", postou nas redes.

A pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou "vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu, para fins de incremento nas atividades de monitoramento". E foi isso o que os agentes fizeram. O porta-malas de um Fusca é pequeno, mas a inventividade humana não tem limite.