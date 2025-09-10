Fux mata no peito, mas não muda condenação de Bolsonaro e aliados no golpe
O ministro Luiz Fux faz um voto alinhado à defesa de Jair Bolsonaro e demais réus pela tentativa de golpe de Estado, defendendo a nulidade do julgamento e de todos os atos do processo. Não vai mudar o resultado, uma vez que é voz solitária. Mas garantiu munição ao bolsonarismo no Congresso, nas ruas e nas redes sociais contra a própria corte.
Apontou que o tribunal é incompetente para julgar os atos golpistas 8 de janeiro de 2023 por falta de foro privilegiado (apesar de ter decidido o oposto disso nos julgamentos da arraia miúda), afirmou que o plenário com os 11 ministros é que deveria discutir o assunto, denunciou que foi disponibilizada uma quantidade muito grande de material sem tempo hábil para as defesas processá-lo (mesmo que, ele mesmo, tenha dito que conseguiu avaliar o conteúdo).
Vale frisar que pesquisa realizada por Eloísa Machado e Luiza Ferraro, professoras da FGV Direito SP, mostrou que Fux, reiteradas vezes, considerou que o STF era competente para julgar os réus do 8 de janeiro de 2023 ao contrário do que apontou agora em seu voto.
Afastadas as preliminares, Fux vota no mérito da ação penal 2668. Sabe que será voto vencido, mas não quer ficar fora da discussão sobre os crimes e as penas. O que importa é que o início de seu voto indicou por onde pode vir a contestação futura do julgamento caso os ventos do Brasil mudem para uma direção autoritária.
Fux, André Mendonça e Kassio Nunes Marques, os dois últimos indicados por Jair Bolsonaro, não foram afetados pelas medidas punitivas de Donald Trump, que incluíram restrições de visto e sanções financeiras, especialmente direcionadas a Alexandre de Moraes. O ministro tem sido celebrado pelo bolsonarismo como alguém "moderado", por ter se colocado de forma contrária a penas mais robustas contra alguns dos golpistas que participaram do 8 de janeiro. Ou questionado o julgamento em outros momentos.
Se um nome alinhado ao ex-presidente, como o governador Tarcísio de Freitas, ganha a eleição, Fux, Mendonça e Nunes Marques terão mais poder do que têm hoje. O que significará influência para indicar nomes para o Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais federais, entre outros postos nos Poderes Judiciário e Executivo.
Lula não morre de amores por sua figura, portanto, é uma aposta pragmática do ministro. A desconfiança vem da época do Mensalão. Petistas que foram envolvidos no escândalo apontaram, na época, que Fux, em campanha por uma indicação ao STF, garantiu: "mato no peito". Interpretaram como alguém que se oferecia para ajudar a inocentá-los, apesar de afirmarem que não pediram isso a ele. Dilma Rousseff o indicou em 2011, e ele condenou os réus.
Já presidente da corte, em 2021, Fux foi acusado de matar no peito a revelação de que membros do Exército articularam uma pressão sobre o tribunal para não conceder um habeas corpus para Lula em 2018 (ele viria a ficar 580 dias preso, abrindo espaço para Jair Bolsonaro se eleger presidente). Na época, coube ao ministro Edson Fachin afirmar que isso era "intolerável e inaceitável". E, uma vez preso, Fux matou no peito pedidos de entrevistas a Lula, ao contrário do que acontecia com outros presos.
Como já disse aqui, o ministro não se importa com cara feia ou críticas de colegas. Tampouco é bolsonarista (o mesmo não se pode dizer de lavajatista, afinal, In Fux We Trust). Está à direita no espectro político, mas não é aliado a Bolsonaro. É aliado de si mesmo.
E tudo isso ainda traz o bônus de manter o visto para a Disney.