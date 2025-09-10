Fux mata no peito, mas não muda condenação de Bolsonaro e aliados no golpe

Afastadas as preliminares, Fux vota no mérito da ação penal 2668. Sabe que será voto vencido, mas não quer ficar fora da discussão sobre os crimes e as penas. O que importa é que o início de seu voto indicou por onde pode vir a contestação futura do julgamento caso os ventos do Brasil mudem para uma direção autoritária.

Fux, André Mendonça e Kassio Nunes Marques, os dois últimos indicados por Jair Bolsonaro, não foram afetados pelas medidas punitivas de Donald Trump, que incluíram restrições de visto e sanções financeiras, especialmente direcionadas a Alexandre de Moraes. O ministro tem sido celebrado pelo bolsonarismo como alguém "moderado", por ter se colocado de forma contrária a penas mais robustas contra alguns dos golpistas que participaram do 8 de janeiro. Ou questionado o julgamento em outros momentos.

Se um nome alinhado ao ex-presidente, como o governador Tarcísio de Freitas, ganha a eleição, Fux, Mendonça e Nunes Marques terão mais poder do que têm hoje. O que significará influência para indicar nomes para o Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais federais, entre outros postos nos Poderes Judiciário e Executivo.

Lula não morre de amores por sua figura, portanto, é uma aposta pragmática do ministro. A desconfiança vem da época do Mensalão. Petistas que foram envolvidos no escândalo apontaram, na época, que Fux, em campanha por uma indicação ao STF, garantiu: "mato no peito". Interpretaram como alguém que se oferecia para ajudar a inocentá-los, apesar de afirmarem que não pediram isso a ele. Dilma Rousseff o indicou em 2011, e ele condenou os réus.

Já presidente da corte, em 2021, Fux foi acusado de matar no peito a revelação de que membros do Exército articularam uma pressão sobre o tribunal para não conceder um habeas corpus para Lula em 2018 (ele viria a ficar 580 dias preso, abrindo espaço para Jair Bolsonaro se eleger presidente). Na época, coube ao ministro Edson Fachin afirmar que isso era "intolerável e inaceitável". E, uma vez preso, Fux matou no peito pedidos de entrevistas a Lula, ao contrário do que acontecia com outros presos.

Como já disse aqui, o ministro não se importa com cara feia ou críticas de colegas. Tampouco é bolsonarista (o mesmo não se pode dizer de lavajatista, afinal, In Fux We Trust). Está à direita no espectro político, mas não é aliado a Bolsonaro. É aliado de si mesmo.