Fux relativizou a democracia e normalizou o golpismo em voto pró-Bolsonaro
O ministro Luiz Fux tem o direito constitucional de votar da forma como melhor lhe convier no caso que julga Jair Bolsonaro e aliados pela trama golpista. E era esperado, inclusive, que absolvesse réus. O que ele não tem o direito é de relativizar a democracia no meio desse processo. Pois o preço que pagamos todos por isso é alto, muito alto.
Antes de mais nada, a relativização da democracia e a flexibilização dos instrumentos criados para a sua proteção levam à percepção de que tentativa de golpe de Estado é ferramenta que pode ser acionada sistematicamente em caso de derrota nas eleições. Como uma espécie de terceiro turno.
Fux afirmou que democracias não censuram opiniões diferentes na mídia e garantem liberdade de expressão, ignorando que não é a inexistência de ataques aos direitos fundamentais em um território que define um regime democrático, mas como as instituições agem para salvaguardar esses direitos ou para punir quem os transgrediu.
Para justificar a flexibilização de punição a quem tentou arrombar o Estado democrático de Direito, Fux fez uma longa digressão a respeito da democracia, socando conceitos de pensadores como Robert Dahl e Adam Przeworski para fazer caber na sua linha de raciocínio.
Defendeu que o Estado democrático de Direito é um conceito multifacetado que não pode ser entendido de forma binária. Ora, qualquer estudante de graduação em Ciências Sociais sabe que existem democracias mais maduras e funcionais que outras, mas que impedir a possibilidade de alternância de poder e não respeitar o resultado de eleições é ferir de morte uma democracia, independentemente da qualidade de implementação do regime.
Baseado nisso, citou a Constituição dos Estados Unidos (o país que vem prendendo pessoas sem julgamento, revogando garantias a grupo minoritários em direitos e que impôs um tarifaço ao Brasil para forçar o nosso Poder Judiciário a seguir as decisões da Casa Branca) para tratar de direitos e liberdades.
Para ele, o Brasil precisa ter mais tolerância quanto ao que dizem seus cidadãos. Sob essa ótica, menosprezou declarações e conversas de autoridades que fizeram parte da trama golpista. Viu a articulação da conspiração de Bolsonaro como "choro de perdedor", "bravatas contra autoridades" e "desabafo" de candidato derrotado. O que estaria protegido pela liberdade de expressão. Ainda criticou que estaríamos mal ranqueados nesse quesito.
"O voto do ministro Luiz Fux sugere uma interpretação fraca da lei de defesa das instituições democráticas. Isso traz o risco de normalização do inaceitável e de contínua degradação de nossa democracia, como se fosse aceitável convocar comandantes das Forças Armadas para impedir um governo eleito de assumir o poder, ou organizar assassinato de ministros do tribunal", avalia a constitucionalista Eloísa Machado, professora de FGV Direito SP.
Para reforçar seu argumento, Fux abusou da retórica bolsonarista, por mais que lhe falte lastro nos fatos.
Por exemplo, não viu tentativa de golpe no Brasil, entre 2021 e 2023, mas sim no escândalo do mensalão, que atingiu os governos petistas de Lula e Dilma.
"Buscavam, por meios escusos e ilícitos, mediante condutas criminosamente articuladas, corromper o exercício do poder, ultrajar a dignidade das instituições republicanas, apropriar-se da coisa pública, dominar o parlamento e controlar a qualquer custo o exercício do poder estatal. Isso sim, é abolição do Estado democrático", disse Fux, em relação ao mensalão.
Petistas que foram envolvidos no escândalo apontaram, na época, que Fux, em campanha por uma indicação ao STF, garantiu: "mato no peito". Interpretaram como alguém que se oferecia para ajudar a inocentá-los, apesar de afirmarem que não pediram isso a ele. Dilma Rousseff o indicou em 2011, e ele condenou os réus.
Em outro momento de seu voto, o ministro entrou no campo do surreal e do onírico ao comparar a trama golpista com as jornadas de junho de 2013.
Em outras palavras, equiparou uma tentativa de tomada de poder, etapa de um plano de dois anos de uma organização criminosa que tinha no governo Bolsonaro o seu centro nervoso, a atos de vandalismo levados a cabo por grupos sem coordenação central, em número irrisório diante do universo de participantes das jornadas de junho e que não queriam tomar o poder. Reproduz, dessa forma, argumentos de meme bolsonarista.
Ironicamente, o mesmo ministro que relativiza a democracia, mostra que o acesso às instituições depende de quanto as pessoas têm de poder.
Pesquisa de Eloísa Machado e de Luiza Ferraro, também da FGV Direito SP, mostrou que Fux votou com Moraes em reiteradas decisões, condenando à cadeia centenas de peixes pequenos do 8 de janeiro de 2023, sem discutir a prerrogativa de foro. Ele, agora, alivia para os oito réus do grupo crucial da trama golpista, que são tubarões.
Tigrão com a massa que destruiu as sedes dos Três Poderes, gatinho com o ex-presidente da República e com generais.
Se um nome alinhado ao Bolsonaro, como o governador Tarcísio de Freitas, ganha a eleição, Luiz Fux, Mendonça e Nunes Marques terão mais poder do que têm hoje. O que significará influência para indicar nomes para o Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais federais, entre outros postos nos Poderes Judiciário e Executivo. O problema é que, até lá, relativiza-se tudo.
Da mesma forma, Fux manteve a prisão de um homem condenado a um ano e nove meses de reclusão pelo furto de um pacote de 18 latas de cerveja avaliado em R$ 35 há dois anos. A Defensoria Pública da União, alegando o princípio da insignificância, havia pedido um habeas corpus para liberá-lo. O máximo que Fux fez foi transferi-lo ao regime semiaberto. Enquanto isso, vota para deixar golpistas impunes usando argumentos perigosos para as instituições.
A democracia deveria valer mais que um fardo de Brahma.