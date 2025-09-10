Fux relativizou a democracia e normalizou o golpismo em voto pró-Bolsonaro

Para justificar a flexibilização de punição a quem tentou arrombar o Estado democrático de Direito, Fux fez uma longa digressão a respeito da democracia, socando conceitos de pensadores como Robert Dahl e Adam Przeworski para fazer caber na sua linha de raciocínio.

Defendeu que o Estado democrático de Direito é um conceito multifacetado que não pode ser entendido de forma binária. Ora, qualquer estudante de graduação em Ciências Sociais sabe que existem democracias mais maduras e funcionais que outras, mas que impedir a possibilidade de alternância de poder e não respeitar o resultado de eleições é ferir de morte uma democracia, independentemente da qualidade de implementação do regime.

Baseado nisso, citou a Constituição dos Estados Unidos (o país que vem prendendo pessoas sem julgamento, revogando garantias a grupo minoritários em direitos e que impôs um tarifaço ao Brasil para forçar o nosso Poder Judiciário a seguir as decisões da Casa Branca) para tratar de direitos e liberdades.

Para ele, o Brasil precisa ter mais tolerância quanto ao que dizem seus cidadãos. Sob essa ótica, menosprezou declarações e conversas de autoridades que fizeram parte da trama golpista. Viu a articulação da conspiração de Bolsonaro como "choro de perdedor", "bravatas contra autoridades" e "desabafo" de candidato derrotado. O que estaria protegido pela liberdade de expressão. Ainda criticou que estaríamos mal ranqueados nesse quesito.

"O voto do ministro Luiz Fux sugere uma interpretação fraca da lei de defesa das instituições democráticas. Isso traz o risco de normalização do inaceitável e de contínua degradação de nossa democracia, como se fosse aceitável convocar comandantes das Forças Armadas para impedir um governo eleito de assumir o poder, ou organizar assassinato de ministros do tribunal", avalia a constitucionalista Eloísa Machado, professora de FGV Direito SP.

Para reforçar seu argumento, Fux abusou da retórica bolsonarista, por mais que lhe falte lastro nos fatos.