Assassinato de Kirk mostra que os EUA caminham para uma guerra civil
O abominável assassinato do ativista de extrema direita Charlie Kirk, durante um evento com estudantes em uma universidade em Utah, nesta quarta (10), e as reações ao crime, confirmam que os Estados Unidos caminham vigorosos em direção a uma guerra civil.
A sociedade norte-americana sempre foi violenta na política. Da Guerra Civil para cá, temos, por exemplo, Abraham Lincoln, passando por John F. Kennedy e Martin Luther King Jr, até George Floyd e o atentado contra Trump na campanha. Mas, nos últimos tempos, o processo de desumanização do outro, de aniquilação ao adversário, de destruição de pontes e de glorificação da violência escalaram com a velocidade das redes. Não é, portanto, um evento isolado nem um surto de loucura individual.
É preciso dizer de forma clara e direta: o assassinato de Kirk é o resultado de um país que está optando por rasgar o contrato social, trocando o debate pela guerra de trincheiras.
A primeira reação de republicanos e democratas com cargos públicos foi correta: a de lamentar a morte e pedir paz, pois as lideranças políticas, sociais, religiosas e econômicas têm a responsabilidade de baixar a temperatura.
Mas, logo na sequência, surgiram influenciadores de, um lado, celebrando a execução, pois ele teria, na visão deles, o que mereceu após ter plantado ódio, e, do outro, apoiadores que já o chamam de mártir, exigindo vingança política e guerra contra democratas.
Mesmo sem o FBI não ter apontado suspeitos pelo crime, o presidente Donald Trump instrumentalizou a morte de seu aliado, culpando a mídia e a "esquerda radical" pelo assassinato. Diz que elas atuam para "demonizar aqueles com quem você discorda", ignorando que é exatamente isso o que ele vem fazendo.
Quando você diz que seu adversário político não é apenas um rival, mas uma ameaça existencial, está plantando violência. Aquele que puxou o gatilho é um criminoso e precisa ser descoberto, processado, condenado e punido, mas é também o sintoma de uma sociedade doente, onde o ódio foi normalizado e a violência virou linguagem amplamente compreendida.
Hoje, nos Estados Unidos, "diálogo" virou sinônimo de "derrota", "acordo" passou a significar "fraqueza". Retórica inflamada, ameaças anônimas, agressões nas ruas, tiros, mortes por motivo político, mais mortes. Com isso, estão caminhando para uma guerra civil que pode colocar em risco a sua coesão.
Aqui no Brasil, vivemos um processo semelhante. Marielle Franco foi assassinada por razões políticas em 2018. No mesmo, ano o então candidato Jair Bolsonaro recebeu uma facada. Nas eleições de 2022, uma onda de mortes foi inaugurada com a execução pelo petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu.
Por sorte nossa, o acesso a armas é mais difícil aqui do que nos EUA, apesar dos esforços do governo anterior. Mas se não aprendermos com a lição que vem do norte, seremos os próximos.
Mas ao invés de as lideranças aqui aproveitarem para pedir paz, e reduzir a temperatura, vemos alguns usar o assassinato para tentar conquistar votos.
O corpo de Kirk agora serve de púlpito para os que querem guerra. E o ciclo, que já parecia irreversível, ganha uma nova e assustadora velocidade.