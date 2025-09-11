Bolsonaro foi condenado a 27 anos, Lula foi a quase 22 e não pediu anistia

Os crimes contra os quais foram acusados são diferentes, bem diferentes. Mas vale para a discussão sobre a busca ou não de um perdão diante de penas altas.

Lula foi recolhido em 7 de abril de 2018 à carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. Naquele momento, o STF ajudou a prender o petista ao rejeitar o pedido de habeas corpus que impediria que começasse a cumprir a pena antes de esgotados todos os recursos. Generais das Forças Armadas fizeram pressões para que a corte não aprovasse o HC.

Ficou por 580 dias no xilindró. Não quis sair quando foi oferecida prisão domiciliar. Posteriormente, foi solto e o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação, declarando que o então juiz Sergio Moro (flagrado combinando o futuro do réu com a acusação pelo Telegram no que ficou conhecido como Vaza Jato) foi parcial no julgamento. Candidatou-se em 2022 e ganhou de Bolsonaro.

Jair, condenado hoje por 4 votos a 1, vem tentando seguir os passos de Lula. Defende que o julgamento foi parcial (apesar de não ter elementos para provar isso além da sua própria narrativa) e estuda manter-se como candidato da direita até os 45 do segundo tempo, quando terá o registro indeferido por estar inelegível.

Lula fez isso com Fernando Haddad, Bolsonaro pode fazer o mesmo com um filho, a esposa Michelle ou com o governador Tarcísio de Freitas (que vem tentando reforçar sua lealdade a ele com o objetivo de ganhar sua benção).

O petista, seja por fé ou messianismo, acreditava que faria a "jornada do herói", descendo ao inferno e voltando em glória, e se manteria como uma pedra no sapato de dentro da cadeia.