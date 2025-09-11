Com generais condenados por golpe, STF decreta fim da imunidade militar

Além disso, a maioria da Primeira Turma aponta que não vai dar moleza ao restante dos militares que serão julgados nos próximos núcleos da trama golpista. Há mais generais na fila. Alguns deles, como Mário Fernandes, inclusive, teriam atuado no planejamento do assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.

O passado não resolvido sempre volta. Entrincheirado em bons cargos na Esplanada dos Ministérios, camuflado para fugir da Reforma da Previdência, carregado de benefícios de compras públicas de Viagra e próteses penianas superfaturadas (é sério, não é piada), marchando com a mentira de que representa um poder moderador, defendendo a pensão especial para filhas solteiras.

Sim, não é que Bolsonaro perverteu pobres generais estrelados. Setores militares estavam com ele desde antes mesmo de seu governo em busca de privilégios, de dinheiro, de poder. O ex-presidente não criou o golpismo militar. Ele sempre esteve aí, inclusive Jair Messias foi forjado nesse caldo durante a ditadura. Ele só deu à extrema direita organização e sentido através de sua eleição em 2018, inclusive nas Forças Armadas.

Nunca curamos as feridas deixadas por 21 anos de ditadura. Tapamos com um curativo mal feito, ao qual chamamos de anistia, que garantiu impunidade a crimes cometidos pelo Estado. Essas feridas continuam fedendo, apesar dos esforços estéticos. E, hoje, aliados de Bolsonaro no Congresso Nacional repetem o erro, não como tragédia, mas como farsa vagabunda, buscando perdoar o capitão, os generais, o almirante e tantos outros pelo atentado contra a democracia.

A ditadura de 1964 a 1985 continua viva através de militares de alta patente que insistem em melar eleições, mas também na tortura pelas mãos de policiais nas periferias, herdeiros dos métodos e técnicas desenvolvidos na repressão.

Como já disse aqui mais de uma vez, temos lidado com o passado como se ele tivesse automaticamente feito as pazes com o presente. E o impacto de não entendermos, refletirmos, discutirmos e resolvermos o nosso passado se faz sentir no dia a dia, com parte do Estado aterrorizando e reprimindo parte da população (normalmente mais pobre) com a anuência da outra parte (quase sempre mais rica).