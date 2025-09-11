Com generais condenados por golpe, STF decreta fim da imunidade militar
Os generais Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almir Garnier foram condenados por tentativa de golpe de Estado hoje com os votos da ministra Cármen Lúcia e do presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, que se juntaram aos de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino. Desses, nesta quarta (11), o ministro Luiz Fuz havia condenado apenas Braga Netto.
E isso é tão ou mais histórico do que a condenação de um ex-presidente da República pelo mesmo motivo, pois militares estrelados tomaram ou tentaram tomar o poder à força repetidas vezes na História do Brasil, mas não costumam ser julgados, muito menos condenados por isso. Com a decisão, o Supremo Tribunal Federal decretou o fim do sentimento de imunidade entre parte dos fardados derivado do medo de civis de julgá-los e puni-os por seus crimes.
Com isso, a corte ajuda a colocar um fim no 31 de março de 1964, dia que durou mais do que os 21 anos da ditadura. Pois a impunidade dos artífices, comandantes e torturadores daquele golpe ajudou a semear a tentativa de 2022, que contou com a participação de militares que faziam parte do antigo regime.
Além disso, a maioria da Primeira Turma aponta que não vai dar moleza ao restante dos militares que serão julgados nos próximos núcleos da trama golpista. Há mais generais na fila. Alguns deles, como Mário Fernandes, inclusive, teriam atuado no planejamento do assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.
O passado não resolvido sempre volta. Entrincheirado em bons cargos na Esplanada dos Ministérios, camuflado para fugir da Reforma da Previdência, carregado de benefícios de compras públicas de Viagra e próteses penianas superfaturadas (é sério, não é piada), marchando com a mentira de que representa um poder moderador, defendendo a pensão especial para filhas solteiras.
Sim, não é que Bolsonaro perverteu pobres generais estrelados. Setores militares estavam com ele desde antes mesmo de seu governo em busca de privilégios, de dinheiro, de poder. O ex-presidente não criou o golpismo militar. Ele sempre esteve aí, inclusive Jair Messias foi forjado nesse caldo durante a ditadura. Ele só deu à extrema direita organização e sentido através de sua eleição em 2018, inclusive nas Forças Armadas.
Nunca curamos as feridas deixadas por 21 anos de ditadura. Tapamos com um curativo mal feito, ao qual chamamos de anistia, que garantiu impunidade a crimes cometidos pelo Estado. Essas feridas continuam fedendo, apesar dos esforços estéticos. E, hoje, aliados de Bolsonaro no Congresso Nacional repetem o erro, não como tragédia, mas como farsa vagabunda, buscando perdoar o capitão, os generais, o almirante e tantos outros pelo atentado contra a democracia.
A ditadura de 1964 a 1985 continua viva através de militares de alta patente que insistem em melar eleições, mas também na tortura pelas mãos de policiais nas periferias, herdeiros dos métodos e técnicas desenvolvidos na repressão.
Como já disse aqui mais de uma vez, temos lidado com o passado como se ele tivesse automaticamente feito as pazes com o presente. E o impacto de não entendermos, refletirmos, discutirmos e resolvermos o nosso passado se faz sentir no dia a dia, com parte do Estado aterrorizando e reprimindo parte da população (normalmente mais pobre) com a anuência da outra parte (quase sempre mais rica).
A despeito da importância das Forças Armadas para o país e de militares democratas que fizeram resistência à tentativa de golpe nas reuniões do Alto Comando do Exército, há uma dúvida que deveria afligir mais a jovem democracia brasileira: se a oportunidade que estivesse diante da cúpula militar não fosse a conspiração incompetente de Bolsonaro, mas algo mais bem costurado, com suporte internacional (imagine se Donald Trump tivesse sido reeleito em 2020 e não eleito em 2024) e de setores importantes aqui da imprensa, da economia e da sociedade civil, ela entraria de cabeça no golpe?
Que militares fardados fiquem na caserna, deixando a política para civis, seguindo a proposta que tramita no Congresso Nacional e que essa interpretação manipuladora de poder moderador seja enterrada de vez. Que a história das mortes sob responsabilidade da ditadura seja conhecida e contada nas escolas até entrar nos ossos e vísceras de nossas crianças a fim de que nunca esqueçam que a liberdade do qual desfrutam não foi de mão beijada, mas custou o sangue, a carne e a saudade de muita gente. Que o Brasil possa, finalmente, enterrar o ano de 1964, porque ele ainda está aqui.
Que a presença de militares na intentona bolsonarista nos lembre que o Brasil não vai "pacificar" se anistiar golpistas. Pelo contrário, vai manter acesa a chama da conspiração contra a democracia. Que essa palavra, anistia, seja enterrada, pois hoje é apenas mais uma forma de xingar os brasileiros de trouxas.