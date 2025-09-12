Lula e Moro podem manter Bolsonaro inelegível até os 105 anos

Bolsonaro já estava inelegível por oito anos devido a decisões do Tribunal Superior Eleitoral, devido a dois casos de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O prazo acaba em 2030. O problema, portanto, é a inelegibilidade trazida pela condenação criminal no STF.

O Congresso Nacional aprovou, na semana passada, uma alteração na contagem de prazo, que passaria a ser oito anos a partir da decisão colegiada que levou à condenação e não da pena. Ou seja, anistiado, ele poderia sonham com uma candidatura a partir de 2036, quando ele terá 79. Muito tarde? Lula, que deve tentar a reeleição, completa 81 anos no ano que vem.

Isso, porém, não será possível, segundo o advogado eleitoral e professor da FGV Direito SP Fernando Neisser, porque uma emenda redacional proposta pelo senador Sergio Moro evitou que o prazo de inelegibilidade fosse reduzido para condenados por uma série de crimes graves, incluindo organização criminosa - um dos pelos quais Bolsonaro foi responsabilizado.

Para todos, os "condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado" a inelegibilidade passa a ser "da referida condenação até o transcurso do prazo de oito anos", mas "ressalvados os itens 6 a 10 e os crimes contra a administração pública, cuja inelegibilidade ocorrerá desde a condenação por órgão colegiado até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena". O item 10 são os crimes "praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando".

"Aquele que traiu a confiança da população, se apropriando de recursos públicos, aceitando suborno ou se envolvendo com organização criminosa, deve ficar afastado da política pelo maior tempo possível. Claro que esperamos que o eleitor faça esse filtro, mas é importante estabelecer barreiras legais, já que muitas vezes a prática de alguns delitos pode até servir como vantagem em relação àqueles que seguem corretamente a lei. A essência da Lei da Ficha Limpa foi preservada, mantendo longe da vida pública pessoas condenadas por crimes graves", afirmou o senador à Agência Senado em setembro.

A Presidência da República ainda pode sancionar, vetar ou vetar parcialmente a lei. Se vetar, o Congresso pode derrubar o veto. Mas, neste momento, a "morte eleitoral" do ex-presidente está sendo decidida por Moro e Lula.