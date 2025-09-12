Você não precisa ser de direita para ver nas ameaças a Nikolas um absurdo

Eu posso considerar um absurdo completo muito do que Nikolas diz, mas a contestação precisa ser na arena pública ou na Justiça. O justiçamento, acreditando ser o direito a aniquilação do outro, é coisa de miliciano e bandido.

Lideranças sociais, religiosas e políticas de diferentes posições do espectro ideológico não podem afirmar que não têm responsabilidade com a violência. Não são suas mãos que agridem, mas é a sobreposição de seus argumentos e a escolha que fazem das palavras ao longo do tempo que distorcem a visão de mundo de seus seguidores e tornam o ato da violência banal.

Suas ações e regras redefinem, lentamente, o que é ética e esteticamente aceitável, visão que depois é consumida e praticada por terceiros. Estes acreditarão estarem fazendo o certo, quase em uma missão civilizatória ou divina, e irão para a guerra.

Pacificação significa que lideranças precisam manifestar publicamente repúdio a casos de violência de natureza política, independentemente de quem seja o alvo, baixando a temperatura do debate público. A reconstrução de laços em uma sociedade dividida é fundamental para que possamos deixar esse processo de ódio e desumanização de lado.

Mas a pacificação dos ânimos não significa ignorar crimes cometidos em nome da inconformidade com os resultados eleitorais. Pelo contrário, para estar pacificada, uma democracia tem que ser capaz de punir quem transgrediu a lei e incitou a violência. Palavras não são um instrumento irrelevante, pelo contrário, são mais poderosas do que bombas.

Nesta semana, o ministro Luiz Fux, no voto para absolver os réus da trama golpista, defendeu que o Brasil deve ter mais tolerância sobre o que dizem seus cidadãos. Sob essa ótica, menosprezou declarações e conversas de autoridades. Viu a articulação da conspiração de Jair Bolsonaro como "choro de perdedor", "bravatas contra autoridades" e "desabafo" de candidato derrotado. Normalizou o inaceitável.