Criminalização da esquerda é projeto político, pois pedir paz não dá like
A extrema direita aproveitou o abominável assassinato de Charlie Kirk para justificar ataques a pessoas com pensamento progressista, como se todos fossem responsáveis pela morte do ativista. Seria a mesma coisa que defender a execução de toda a direita brasileira devido ao assassinato da vereadora Marielle Franco.
As declarações do presidente Donald Trump, culpando a esquerda, estimularam a matilha em vários cantos do mundo. Aqui no Brasil, muita gente saiu da casinha.
Sou terminantemente contra celebrar a morte de alguém - pelo contrário, quero golpistas, racistas e outros tipos de bandidos bem vivos e com saúde para pagarem por seus crimes de acordo com a lei. Quem defende o contrário, seja de direita ou de esquerda, atua como miliciano.
Mas é bizarro alguém ameaçar de morte os filhos do neurocirurgião brasileiro que celebrou a morte de Kirk e foi criticado pelo governo dos EUA. Na prática, quem o ameaça ou à sua família não está celebrando a memória do ativista, mas apoiando o assassino por prometer copiá-lo. Isso é a derrota do Estado democrático de Direito, que prevê a Justiça como resolvedora de conflitos.
Temos visto um processo de desumanização do outro, de aniquilação do adversário, de destruição de pontes e de glorificação da violência escalarem com a velocidade das redes.
Demonstrando uma falta de propostas para os interesses do grosso do país, expoentes da extrema direita têm focado em abraçar o justiçamento presente no macarthismo trumpista como seu projeto.
Vemos situações como a do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que diz empunhar a bandeira da liberdade de expressão, pedindo ao governo Trump punição a Wagner Moura, por críticas que o ator e diretor fez ao governo dos EUA, onde mora. Demandar a um governo estrangeiro a punição de um profissional de excelência, que tem visto de residência e de trabalho, arrecada impostos e cumpre as leis do local onde mora somente porque ele pensa diferente é constrangedor, para dizer o mínimo.
Excelência mesmo: "O Agente Secreto", protagonizado por ele, foi escolhido hoje para representar o Brasil no Oscar 2026.
Enquanto isso, a Polícia Federal aponta que Gayer não cumpre as leis do local onde vive. Ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão, em outubro do ano passado. Segundo o STF, que autorizou a ação, "Gustavo Gayer é apontado nas investigações como peça central da associação criminosa investigada e autor intelectual dos possíveis crimes, responsável por direcionar as verbas parlamentares para atividades de particulares, as quais tinham o intuito de movimentar atos antidemocráticos".
O neomacarthismo que se aprofundou com a chegada de Trump ao poder, em janeiro, escolheu a esquerda como alvo em várias dimensões.
Nos últimos meses, por exemplo, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo vem sendo palco de ataques de grupos de extrema direita que entram no prédio, arrancam cartazes e provocam os estudantes. Torcem para reações, que são gravadas, editadas e usadas para "provar" a violência da esquerda. Um dos envolvidos chegou a morder um estudante da USP. Sabe aquela história de que ladra, mas não morde? Balela.
O diretor da faculdade, Adriano Fanjul, denunciou as invasões à Procuradoria-Geral da USP e pediu que fossem tomadas medidas. A reitoria acionou a Secretaria da Segurança Pública, prometendo reforçar a vigilância. A Procuradoria-Geral da USP prepara ação cível contra os envolvidos.
Esses vídeos produzidos pelo grupo para a guerra cultural se juntam aos outros e servem como munição para a criminalização do posicionamento político de esquerda nas redes sociais — que é ambiente propício para esse tipo de coisa, pois a falta de regulação e seus algoritmos estimulam a ultrapolarização.
Esse tipo de ação aparece no cenário sempre que há ventos favoráveis e submerge quando a democracia consegue se impor.
Sei do que estou falando, tenho "lugar de fala" sobre isso. Por conta do que escrevo, ao longo dos anos, fui alvo de cusparadas e espancado por pessoas desconhecidas na rua. Já quebraram uma garrafa na minha cabeça, jogaram fruta podre e me entregaram várias ameaças de morte presencialmente perto da minha casa. Isso sem contar as campanha de difamação. A situação chegou a tal ponto que passei a ter a situação monitorada pela Procuradoria-Geral da República e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas pelos Direitos Humanos. Por isso, digo: as ondas de violência vêm e vão, mas sempre voltam.
Lideranças sociais, religiosas e políticas de diferentes posições do espectro ideológico não podem afirmar que não têm responsabilidade com a violência. Não são suas mãos que agridem, mas é a sobreposição de seus argumentos e a escolha que fazem das palavras ao longo do tempo que distorcem a visão de mundo de seus seguidores e tornam o ato da violência banal. Suas ações e regras redefinem, lentamente, o que é ética e esteticamente aceitável, visão que depois é consumida e praticada por terceiros. Estes acreditarão estarem fazendo o certo, quase em uma missão civilizatória ou divina, e irão para a guerra.
Há muita gente sendo alimentada, neste momento, para a guerra.
Neste momento, precisamos de pacificação, o que significa lideranças manifestarem publicamente seu repúdio a casos de violência de natureza política, independentemente de quem seja o alvo, baixando a temperatura do debate público. A reconstrução de laços em uma sociedade dividida é fundamental para que possamos deixar esse processo de ódio e desumanização de lado.
Pacificação dos ânimos não significa anistiar crimes cometidos. Pelo contrário, para estar pacificada, uma democracia tem que ser capaz de punir quem transgrediu a lei e incitou a violência. O problema é que pedir paz não dá like, ao contrário do que acontece com quem pede guerra.