Criminalização da esquerda é projeto político, pois pedir paz não dá like

Mas é bizarro alguém ameaçar de morte os filhos do neurocirurgião brasileiro que celebrou a morte de Kirk e foi criticado pelo governo dos EUA. Na prática, quem o ameaça ou à sua família não está celebrando a memória do ativista, mas apoiando o assassino por prometer copiá-lo. Isso é a derrota do Estado democrático de Direito, que prevê a Justiça como resolvedora de conflitos.

Temos visto um processo de desumanização do outro, de aniquilação do adversário, de destruição de pontes e de glorificação da violência escalarem com a velocidade das redes.

Demonstrando uma falta de propostas para os interesses do grosso do país, expoentes da extrema direita têm focado em abraçar o justiçamento presente no macarthismo trumpista como seu projeto.

Vemos situações como a do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que diz empunhar a bandeira da liberdade de expressão, pedindo ao governo Trump punição a Wagner Moura, por críticas que o ator e diretor fez ao governo dos EUA, onde mora. Demandar a um governo estrangeiro a punição de um profissional de excelência, que tem visto de residência e de trabalho, arrecada impostos e cumpre as leis do local onde mora somente porque ele pensa diferente é constrangedor, para dizer o mínimo.

Excelência mesmo: "O Agente Secreto", protagonizado por ele, foi escolhido hoje para representar o Brasil no Oscar 2026.

Enquanto isso, a Polícia Federal aponta que Gayer não cumpre as leis do local onde vive. Ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão, em outubro do ano passado. Segundo o STF, que autorizou a ação, "Gustavo Gayer é apontado nas investigações como peça central da associação criminosa investigada e autor intelectual dos possíveis crimes, responsável por direcionar as verbas parlamentares para atividades de particulares, as quais tinham o intuito de movimentar atos antidemocráticos".