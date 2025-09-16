Fadiga da tripulação da VoePass pode ter ajudado para a queda, diz governo

O "Relatório Parcial de Investigação de Acidente de Trabalho Fatal", elaborado pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo, divulgado hoje, concluiu que a empresa não possuía um sistema eficaz para gerenciar a fadiga da tripulação. A empresa teria organizado as escalas de trabalho de forma a reduzir o tempo de repouso necessário, fator que pode ter gerado cansaço o suficiente para afetar a capacidade de concentração e resposta imediata dos profissionais.

Uma das principais irregularidades encontradas foi a prática de "pré-anotação" dos horários de trabalho, no qual a empresa registrava horários fixos para o início e fim da jornada, em vez de registrar os horários efetivamente praticados. Essa prática, considerada uma infração ao Artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), impediu a VoePass de ter um controle real sobre as horas trabalhadas e os períodos de repouso.

A investigação detalhou a "reconstituição do repouso real" dos tripulantes de 1º de maio do ano passado até o dia do acidente, o que revelou períodos de descanso inadequados. A VoePass não considerava como parte da jornada de trabalho o tempo gasto em atividades essenciais antes do voo, como o deslocamento até o aeroporto, a passagem pelo raio-X e o trajeto até o avião. Essa omissão resultou na supressão de horas de trabalho e, consequentemente, de horas de repouso e sono, contribuindo para um estado de fadiga.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) cassou o certificado de operação da empresa, resultando no fim das atividades da companhia, em junho deste ano.

A reportagem tentou contato com a VoePass através dos canais disponibilizados, mas sem sucesso. O espaço está aberto para um posicionamento da empresa.

Situação pode se repetir em outras companhias aéreas

A fadiga é um dos principais riscos na aviação, pois compromete a resposta rápida dos tripulantes diante de situações críticas. Sua ocorrência está ligada a jornadas irregulares, períodos de descanso desordenados e até mudanças de fuso horário que resultam em recuperação incompleta e acúmulo de cansaço físico e mental.