Morte de delegado é mais um BO para o inferno astral de Tarcísio

Ainda não há confirmação da autoria, mas o PCC foi criado em 1993, após o Massacre do Carandiru. Portanto, todos os governos, desde então, têm responsabilidade, não apenas o atual. Mas a morte de um ex-delegado-geral reforça ao mundo que criminosos sentem-se à vontade de fazer o que querem em São Paulo, na hora que desejam, com a certeza da impunidade. E se a morte do delegado tiver participação de policiais, a percepção será de perda no comando do governo.

Outro constrangimento para Tarcísio que praticamente já caiu no esquecimento é a investigação na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Descobriu-se que auditores fiscais de alto escalão do Departamento de Fiscalização do órgão manipulavam processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas. Em troca, recebiam mensalidades de propina.

No dia 12 de agosto, o dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso em uma operação do Ministério Público de São Paulo que investiga um esquema de corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e propinas que movimentou mais de R$ 1 bilhão desde 2021. Outras empresas também foram envolvidas, como a Fast Shop.

A repercussão negativa foi tão grande que o próprio governo Tarcísio publicou, uma semana depois, alterações nas regras de concessão de créditos de ICMS —revogando um decreto do início da atual gestão que visava exatamente a acelerar as transferências tributárias. Essa agilidade nos processos de restituição era uma das estratégias usadas pelos funcionários da Secretaria de Fazenda para cometer fraudes a favor das empresas.

Tarcísio também se meteu em um BO gigante ao defender a anistia a seu padrinho, evitando criticar a pressão do presidente Donald Trump pela interrupção do julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Pelo contrário, em um duplo twist carpado, culpou o governo Lula pelo tarifaço que criou problemas a empregos e empresas de São Paulo e do Brasil.

Mas foi além. Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, revelou que o governador chegou a telefonar para ministros do STF, a fim de propor que o tribunal devolvesse o passaporte de Bolsonaro e o liberasse para ir aos EUA negociar com Trump o fim do tarifaço. A assessoria do governador nega que ele tenha feito tal articulação.