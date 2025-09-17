PEC da Blindagem é a grande banana dos deputados ao povo brasileiro

O foco da proposta é evitar punições por conta de crimes cometidos no envio de emendas parlamentares, cujas sacanagens vêm sendo escrutinadas pela Polícia Federal sob a batuta do ministro Flávio Dino. A mudança, contudo, é tão salafrária que pode acabar beneficiando quem comete crimes além daqueles relacionados ao mandato.

A esmagadora maioria da Câmara dos Deputados está unida por um objetivo comum e muito claro. Não é o desenvolvimento do país, a educação, a saúde ou a geração de empregos, muito menos a isenção de Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5 mil por mês, que, aliás, está parada enquanto a Câmara olha para o seu umbigo sujo. É a garantia da própria impunidade.

A turma do "é dando que se recebe", do "toma-lá-dá-cá", do "faz-me-rir" deu as mãos e carimbou a derrota do Brasil real. Aquele que paga a conta, que passa perrengue e é o primeiro a ser demitido quando a economia dá chabú.

Nossos representantes deram de ombros para a sociedade, mostrando o abismo entre o povo e a política partidária. A maioria dos deputados se comportou como se o Congresso fosse um castelo medieval, e eles, a nobreza intocável, que pode legislar em causa própria sem se preocupar com os que estão lá fora.

A cada escândalo que a polícia ou a imprensa desvenda, a resposta da velha política não é o mea-culpa, mas a reforma do jogo, a mudança das regras para que o próximo escândalo não os atinja.

A aprovação desta PEC é, no fim das contas, a mais nova prova de que a nossa elite política tem pânico da luz do sol. É mais uma etapa da guerra silenciosa, mas letal, para desmantelar os instrumentos de controle e fiscalização que demoramos décadas para construir após a redemocratização. A mensagem é clara: a festa continua e você, otário brasileiro, não vai ser convidado.