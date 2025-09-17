Fora do julgamento da trama golpista, Eduardo falou em golpe em 2021; veja

A Primeira Turma do STF deve julgar, até o fim de 2025, tanto Jair quanto Eduardo por interferência no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Ambos foram indiciados no mês passado por agir em conluio com o governo dos Estados Unidos para impedir o trabalho da Suprema Corte.

Caso condenado, Eduardo, que não foi réu na trama golpista, ficará inelegível.

Em 29 de julho, o ex-presidente Jair Bolsonaro havia feito, em uma live em suas redes sociais, o maior ataque à credibilidade do sistema eleitoral e às urnas eletrônicas até então. Ele tinha prometido levar provas de supostas fraudes nas eleições brasileiras, mas trouxe apenas teorias que circulavam nas redes sociais e já haviam sido desmentidas pelos fatos.

O discurso de Eduardo Bolsonaro acabou escondido pelas fortes declarações de seu pai naquele ato de 1º de agosto de 2021. Jair havia discursado em Brasília e, depois, transmitiu ao vivo para São Paulo. O então presidente condicionou eleições limpas e democráticas à aprovação do voto impresso em papel com contagem pública. Afirmou que era aquilo traria a "garantia da continuidade da nossa democracia".

Não foi a primeira vez que Eduardo Bolsonaro insinuou um ataque à democracia. Por exemplo, em maio de 2020, em entrevista a um canal no YouTube, ele disse: "Quando chegar ao ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessária uma medida enérgica, ele é que será tachado como ditador".

E completou: "Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas, falando bem abertamente, opinião do Eduardo Bolsonaro, não é mais uma opinião de 'se', mas de 'quando' isso vai ocorrer".