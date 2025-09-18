Ministro do Trabalho suspende entrada da JBS na 'lista suja' da escravidão

A legislação prevê que, após apurada a responsabilidade por trabalho escravo pela área técnica da Inspeção do Trabalho, seja garantido amplo contraditório e direito de defesa em duas instâncias administrativas, antes de a autuação ser confirmada e o empregador ter seus dados inseridos no cadastro. A JBS Aves não teve êxito nas duas instâncias e recorreu ao ministro.

Desde novembro de 2003, quando a "lista suja" foi criada, uma "avocação" por um ministro do Trabalho, ou seja, a decisão do titular da pasta de tomar para si mesmo a palavra final sobre uma autuação, congelando a entrada no cadastro, nunca aconteceu. O período inclui os governos 1 e 2 de Lula, 1 e 2 de Dilma Rouseff, além das gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Um artigo da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) da década de 1940 permite que o chefe do Ministério do Trabalho tenha a palavra final, mas isso bate de frente com tratados internacionais que o Brasil ratificou, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

"A avocação pelo ministro do Trabalho do processo administrativo contra a JBS por trabalho escravo representa grave violação à Convenção 81 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que garante a independência técnica da fiscalização trabalhista", afirma Luciano Aragão.

A reportagem conversou com auditores fiscais do trabalho que atuam no combate a esse crime desde 1995 em condição de anonimato. Eles afirmaram que, ao longo dos anos, diversos empregadores realizaram pedidos para que a chefia do Ministério do Trabalho avocasse para si a decisão sobre a procedência de autos de infração de trabalho escravo e lhes desse razão. E, em todas as vezes, a posição do Ministério foi pela negativa disso.

Questionado pela reportagem se isso poderia configurar ingerência política, o Ministério do Trabalho, através de sua assessoria de comunicação, informou que "o processo ainda está em fase de conclusão e tem recursos da empresa sendo analisados" e que "aguarda a apuração dos fatos".