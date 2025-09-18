Mordaça em talk show mostra que democracia desmorona nos EUA de Trump
Em um país que se gaba de ser o farol da democracia no mundo, a suspensão do talk show de Jimmy Kimmel pela ABC expõe a contradição fundamental do projeto de poder de Donald Trump: a defesa intransigente da liberdade de expressão serve apenas para ele e seus apoiadores. E que essa liberdade pode ser facilmente dobrada à necessidades políticas e econômicas do poder de plantão.
Kimmel afirmou em seu programa que "a turma do Maga [Make America Great Again, movimento de Trump] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso". E emendou dizendo que, "entre uma acusação e outra, também houve luto".
O apresentador não zombou da morte ou da vida e Kirk, mas denunciou de forma ácida a exploração política do assassinato, em um momento em que a própria investigação não aponta vínculo do assassino com o partido democrata. Kimmel criticou a hipocrisia da máquina política trumpista que, em tempo recorde, já instrumentalizava a tragédia. Em uma democracia que se pretenda saudável, a declaração não deveria levar à suspensão de um programa, pois não conclama a aniquilar quem pensa diferente.
Quem fazendo isso é o trumpismo, que usa a abominável e vil morte do ativista para aprofundar a criminalização da esquerda, parte do projeto político do presidente.
E existem alternativas judiciais para que as pessoas que se sentiram ofendidas processarem o apresentador e a TV.
Para entender o que aconteceu, duas dimensões precisam ser analisadas: a política e a econômica. Trump detesta Kimmel e já havia transformado o apresentador em alvo e ameaçado revogar concessões de TV — ameaça que sua cópia tropical, Jair Bolsonaro, fez no Brasil contra a TV Globo. Queria que ele tivesse o mesmo destino que Stephen Colbert, cujo fim do talk show foi anunciado recentemente. Trump parabenizou o gancho de Kimmel em suas redes sociais.
O humor vem sendo uma pedra do sapato do republicano, é ponta de lança na resistência a decisões autoritárias, sendo muito mais efetivo que a oposição partidária, que tem se mostrado incapaz.
A Comissão Federal de Comunicações (FCC), agência responsável por regulamentar a mídia, hoje alinhada à Casa Branca, pressionou a rede ABC. Em uma entrevista a um podcast de direita, Brendan Carr, presidente da agência, afirmou que os comentários de Kimmel eram parte de um "esforço concentrado para mentir para o povo americano" e que a comissão teria medidas para isso que poderiam ser analisadas.
Ao anunciar a suspensão, nesta quarta (17), Andrew Alford, um dos presidentes da Nextar, dona de afiliadas a ABC, classificou os comentários de Kimmel como "ofensivos e insensíveis em um momento crítico do debate político nacional".
O FCC é quem precisa aprovar uma fusão bilionária entre negócios da ABC, que pertence à Disney, e outra empresa. A suspensão de Kimmel fede a um acerto de contas.
Coisa semelhante aconteceu com Stephen Colbert. A CBS anunciou que cancelaria o seu talk show ao final desta temporada por motivos financeiros, apesar de muitos apontarem a interferência de Trump. A Paramount Global, dona da CBS, conseguiu concluir um fusão bilionária com a Skydance Media em 7 de agosto. Teve o aval do FCC após a Paramount resolver um processo pessoal com o presidente dos EUA, pagando uma indenização. Colbert pode ter entrado na fatura também.
Repito: Este não é um caso sobre sensibilidade ou respeito aos mortos. É sobre poder. Sobre um governo que usa todos os mecanismos ao seu dispor, legais e extralegais, contra vozes dissidentes. Sobre uma agência regulatória que abandona sua neutralidade para servir a interesses políticos e corporativos específicos. E sobre empresas que usam a liberdade de expressão apenas como marketing.
A suspensão de Jimmy Kimmel é um episódio sintomático de uma doença que corrói a democracia norte-americana: a transformação do Estado em uma ferramenta para punir inimigos e premiar aliados. E serve de alerta de que cresce um ambiente midiático onde a crítica é calada por pressões nebulosas e acordos de bastidores.
O que está em jogo vai muito além de um talk show. Está em jogo o direito de criticar o rei, especialmente quando o rei não aceita críticas.