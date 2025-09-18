Assine UOL
Leonardo Sakamoto

Leonardo Sakamoto

Mordaça em talk show mostra que democracia desmorona nos EUA de Trump 

Leonardo Sakamoto
Colunista do UOL
Em um país que se gaba de ser o farol da democracia no mundo, a suspensão do talk show de Jimmy Kimmel pela ABC expõe a contradição fundamental do projeto de poder de Donald Trump: a defesa intransigente da liberdade de expressão serve apenas para ele e seus apoiadores. E que essa liberdade pode ser facilmente dobrada à necessidades políticas e econômicas do poder de plantão.

Kimmel afirmou em seu programa que "a turma do Maga [Make America Great Again, movimento de Trump] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso". E emendou dizendo que, "entre uma acusação e outra, também houve luto".

O apresentador não zombou da morte ou da vida e Kirk, mas denunciou de forma ácida a exploração política do assassinato, em um momento em que a própria investigação não aponta vínculo do assassino com o partido democrata. Kimmel criticou a hipocrisia da máquina política trumpista que, em tempo recorde, já instrumentalizava a tragédia. Em uma democracia que se pretenda saudável, a declaração não deveria levar à suspensão de um programa, pois não conclama a aniquilar quem pensa diferente.

Quem fazendo isso é o trumpismo, que usa a abominável e vil morte do ativista para aprofundar a criminalização da esquerda, parte do projeto político do presidente.

E existem alternativas judiciais para que as pessoas que se sentiram ofendidas processarem o apresentador e a TV.

Para entender o que aconteceu, duas dimensões precisam ser analisadas: a política e a econômica. Trump detesta Kimmel e já havia transformado o apresentador em alvo e ameaçado revogar concessões de TV — ameaça que sua cópia tropical, Jair Bolsonaro, fez no Brasil contra a TV Globo. Queria que ele tivesse o mesmo destino que Stephen Colbert, cujo fim do talk show foi anunciado recentemente. Trump parabenizou o gancho de Kimmel em suas redes sociais.

O humor vem sendo uma pedra do sapato do republicano, é ponta de lança na resistência a decisões autoritárias, sendo muito mais efetivo que a oposição partidária, que tem se mostrado incapaz.

A Comissão Federal de Comunicações (FCC), agência responsável por regulamentar a mídia, hoje alinhada à Casa Branca, pressionou a rede ABC. Em uma entrevista a um podcast de direita, Brendan Carr, presidente da agência, afirmou que os comentários de Kimmel eram parte de um "esforço concentrado para mentir para o povo americano" e que a comissão teria medidas para isso que poderiam ser analisadas.

Ao anunciar a suspensão, nesta quarta (17), Andrew Alford, um dos presidentes da Nextar, dona de afiliadas a ABC, classificou os comentários de Kimmel como "ofensivos e insensíveis em um momento crítico do debate político nacional".

O FCC é quem precisa aprovar uma fusão bilionária entre negócios da ABC, que pertence à Disney, e outra empresa. A suspensão de Kimmel fede a um acerto de contas.

Coisa semelhante aconteceu com Stephen Colbert. A CBS anunciou que cancelaria o seu talk show ao final desta temporada por motivos financeiros, apesar de muitos apontarem a interferência de Trump. A Paramount Global, dona da CBS, conseguiu concluir um fusão bilionária com a Skydance Media em 7 de agosto. Teve o aval do FCC após a Paramount resolver um processo pessoal com o presidente dos EUA, pagando uma indenização. Colbert pode ter entrado na fatura também.

Repito: Este não é um caso sobre sensibilidade ou respeito aos mortos. É sobre poder. Sobre um governo que usa todos os mecanismos ao seu dispor, legais e extralegais, contra vozes dissidentes. Sobre uma agência regulatória que abandona sua neutralidade para servir a interesses políticos e corporativos específicos. E sobre empresas que usam a liberdade de expressão apenas como marketing.

A suspensão de Jimmy Kimmel é um episódio sintomático de uma doença que corrói a democracia norte-americana: a transformação do Estado em uma ferramenta para punir inimigos e premiar aliados. E serve de alerta de que cresce um ambiente midiático onde a crítica é calada por pressões nebulosas e acordos de bastidores.

O que está em jogo vai muito além de um talk show. Está em jogo o direito de criticar o rei, especialmente quando o rei não aceita críticas.

