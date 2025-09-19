Bolsonaro não pode ser o único condenado com tratamento VIP de saúde

E não só o ex-presidente. Após a prisão dos que participaram dos atos golpistas, uma onda de preocupação sobre as condições do sistema prisional tomou conta das redes. A busca por dignidade aos criminosos do 8 de janeiro de 2023 também é uma chance para garantir dignidade a outros que estão privados de liberdade.

O último relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o sistema prisional, produzido pelo Insper e pela Fundação Getúlio Vargas, indica que condições precárias como superlotação, falta de saneamento básico, alimentação inadequada e ausência de assistência médica causam ou gravam doenças.

Morre-se com frequência dentro da cadeia por tuberculose, pneumonia, sepse e insuficiência cardíaca ou respiratória. Isso sem contar guerras de facções e maus tratos.

Mas também por depressão, com taxas de suicídio subindo de 15,7 para 25,2 mortes a cada 100 mil presos entre 2016 e 2019. A questão da saúde mental tem sido destaque na imprensa após aliados políticos do ex-presidente afirmarem que ele está mal devido à condenação e à atual prisão domiciliar. Depressão é coisa séria, e muitos condenados sofrem com a mesma situação, mas não recebem a mesma atenção.

Como a maioria da população carcerária é composta por jovens, negros e pobres que cometeram delitos, eles são esquecidos pela sociedade — mesmo que, não raro, o crime que cometeram tenha sido muito mais leve e menos danoso ao país do que uma tentativa de impor uma ruptura democrática.

Segundo o relatório, a superlotação e a falta de recursos básicos, como água limpa e saneamento, tornam as prisões ambientes ideais para a proliferação de doenças infecciosas, como tuberculose, HIV/Aids e sífilis. Para se ter uma ideia do que isso significa, as taxas de detecção de tuberculose nas prisões do Rio de Janeiro são 30 vezes maiores do que na população em geral.