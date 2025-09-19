Lula recupera terreno no 'termômetro de humor' do eleitorado, aponta Quaest

De lá para cá, a inflação dos alimentos reduziu o ritmo, o governo teve uma vitória no debate público sobre taxação de ricos, o ataque de Donald Trump à economia e às instituições brasileiras para ajudar Jair Bolsonaro pegou bem mal e a condenação do ex-presidente por golpe de Estado reduziu seu capital político.

A análise por segmentos socioeconômicos revela que a melhora na confiança é impulsionada principalmente por grupos historicamente mais vulneráveis. De maio para cá, houve uma inversão na avaliação dos brasileiros com renda familiar de até dois salários mínimos: antes 52% diziam que o governo não se preocupava com eles e 45% apontavam o contrário; agora, 52% afirmam que ele se preocupa e 45% creem no oposto.

O mesmo padrão se repete quando o recorte é a escolaridade. Entre aqueles que possuem no máximo o ensino fundamental, a avaliação positiva do governo atingiu 51%, enquanto a negativa foi de 45%. Em maio, 52% afirmavam que o governo não se preocupava com eles e 45% indicavam o contrário.

Mas houve melhora na avaliação do governo em praticamente todos os grupos. Por exemplo, entre quem ganha entre dois e cinco salários mínimos, grupo que será beneficiado pela isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 5 mil mensais, promessa de campanha de Lula, o saldo negativo passou de 28 pontos para 11.

Mesmo entre evangélicos, grupo historicamente mais refratário ao atual governo, o saldo negativo passou de surpreendentes 40 pontos (69%, não, 29%, sim) para 26 pontos.

A pesquisa também permite um olhar sobre a dimensão regional desse sentimento. O Nordeste, tradicional bastião lulista, apresenta a maior taxa de confiança no governo: 57% dos nordestinos acreditam que Lula se preocupa com pessoas como eles. Por outro lado, nas regiões Sul, a desconfiança prevalece, com 6o% de avaliações negativas. Mas o governo melhorou a percepção no populoso Sudeste, passando de um saldo negativo de 35 pontos para 18.