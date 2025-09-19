Lula recupera terreno no 'termômetro de humor' do eleitorado, aponta Quaest
"Você diria que o governo Lula se preocupa com pessoas como você?" Essa pergunta, uma espécie de "termômetro de humor", vem sendo feita pela pesquisa Genial/Quaest desde o início do ano passado à população. Os resultados do último levantamento, obtido pelo UOL, mostram que o governo vem retomando a confiança dos brasileiros, principalmente entre os mais pobres e menos escolarizados.
Após 60% afirmarem que o governo não se preocupa com a população e 38% apontarem o contrário, em maio deste ano, caiu para 53% os que dizem que ele não está atento às necessidades do povo, enquanto 44% creem que ele se preocupa. Em quatro meses, diferença saiu de 22 para nove pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos.
Longe de serem números que dão tranquilidade a Lula e seus aliados, afinal a maioria ainda acha que o governo faz pelo seu grupo menos do que deveria, a mudança é uma boa notícia.
De lá para cá, a inflação dos alimentos reduziu o ritmo, o governo teve uma vitória no debate público sobre taxação de ricos, o ataque de Donald Trump à economia e às instituições brasileiras para ajudar Jair Bolsonaro pegou bem mal e a condenação do ex-presidente por golpe de Estado reduziu seu capital político.
A análise por segmentos socioeconômicos revela que a melhora na confiança é impulsionada principalmente por grupos historicamente mais vulneráveis. De maio para cá, houve uma inversão na avaliação dos brasileiros com renda familiar de até dois salários mínimos: antes 52% diziam que o governo não se preocupava com eles e 45% apontavam o contrário; agora, 52% afirmam que ele se preocupa e 45% creem no oposto.
O mesmo padrão se repete quando o recorte é a escolaridade. Entre aqueles que possuem no máximo o ensino fundamental, a avaliação positiva do governo atingiu 51%, enquanto a negativa foi de 45%. Em maio, 52% afirmavam que o governo não se preocupava com eles e 45% indicavam o contrário.
Mas houve melhora na avaliação do governo em praticamente todos os grupos. Por exemplo, entre quem ganha entre dois e cinco salários mínimos, grupo que será beneficiado pela isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 5 mil mensais, promessa de campanha de Lula, o saldo negativo passou de 28 pontos para 11.
Mesmo entre evangélicos, grupo historicamente mais refratário ao atual governo, o saldo negativo passou de surpreendentes 40 pontos (69%, não, 29%, sim) para 26 pontos.
A pesquisa também permite um olhar sobre a dimensão regional desse sentimento. O Nordeste, tradicional bastião lulista, apresenta a maior taxa de confiança no governo: 57% dos nordestinos acreditam que Lula se preocupa com pessoas como eles. Por outro lado, nas regiões Sul, a desconfiança prevalece, com 6o% de avaliações negativas. Mas o governo melhorou a percepção no populoso Sudeste, passando de um saldo negativo de 35 pontos para 18.
O alinhamento político, como esperado, é o fator que mais polariza as percepções. Entre os que se autodeclaram "lulistas", 89% creem na preocupação do governo. Na outra ponta, entre os bolsonaristas, apenas 8% compartilham dessa visão.
O dado mais estratégico eleitoralmente, no entanto, reside no grande grupo dos que não têm um posicionamento político definido, que exercem a função de fiéis da balança: em maio, 66% diziam que o governo não se preocupava com eles, enquanto 30% afirmavam o oposto. Agora, 58% dizem que o governo não se preocupa, enquanto 38% acham que sim, que cuida. A diferença caiu de 36 para 20 pontos.