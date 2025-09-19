Assine UOL
Leonardo Sakamoto

Leonardo Sakamoto

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Lula recupera terreno no 'termômetro de humor' do eleitorado, aponta Quaest

Leonardo Sakamoto
Colunista do UOL
04.fev.2025 - Lula publica vídeo usando boné com frase "O Brasil é dos brasileiros"
04.fev.2025 - Lula publica vídeo usando boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" Imagem: Reprodução / Instagram

"Você diria que o governo Lula se preocupa com pessoas como você?" Essa pergunta, uma espécie de "termômetro de humor", vem sendo feita pela pesquisa Genial/Quaest desde o início do ano passado à população. Os resultados do último levantamento, obtido pelo UOL, mostram que o governo vem retomando a confiança dos brasileiros, principalmente entre os mais pobres e menos escolarizados.

Após 60% afirmarem que o governo não se preocupa com a população e 38% apontarem o contrário, em maio deste ano, caiu para 53% os que dizem que ele não está atento às necessidades do povo, enquanto 44% creem que ele se preocupa. Em quatro meses, diferença saiu de 22 para nove pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos.

Longe de serem números que dão tranquilidade a Lula e seus aliados, afinal a maioria ainda acha que o governo faz pelo seu grupo menos do que deveria, a mudança é uma boa notícia.

De lá para cá, a inflação dos alimentos reduziu o ritmo, o governo teve uma vitória no debate público sobre taxação de ricos, o ataque de Donald Trump à economia e às instituições brasileiras para ajudar Jair Bolsonaro pegou bem mal e a condenação do ex-presidente por golpe de Estado reduziu seu capital político.

A análise por segmentos socioeconômicos revela que a melhora na confiança é impulsionada principalmente por grupos historicamente mais vulneráveis. De maio para cá, houve uma inversão na avaliação dos brasileiros com renda familiar de até dois salários mínimos: antes 52% diziam que o governo não se preocupava com eles e 45% apontavam o contrário; agora, 52% afirmam que ele se preocupa e 45% creem no oposto.

O mesmo padrão se repete quando o recorte é a escolaridade. Entre aqueles que possuem no máximo o ensino fundamental, a avaliação positiva do governo atingiu 51%, enquanto a negativa foi de 45%. Em maio, 52% afirmavam que o governo não se preocupava com eles e 45% indicavam o contrário.

Mas houve melhora na avaliação do governo em praticamente todos os grupos. Por exemplo, entre quem ganha entre dois e cinco salários mínimos, grupo que será beneficiado pela isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 5 mil mensais, promessa de campanha de Lula, o saldo negativo passou de 28 pontos para 11.

Mesmo entre evangélicos, grupo historicamente mais refratário ao atual governo, o saldo negativo passou de surpreendentes 40 pontos (69%, não, 29%, sim) para 26 pontos.

A pesquisa também permite um olhar sobre a dimensão regional desse sentimento. O Nordeste, tradicional bastião lulista, apresenta a maior taxa de confiança no governo: 57% dos nordestinos acreditam que Lula se preocupa com pessoas como eles. Por outro lado, nas regiões Sul, a desconfiança prevalece, com 6o% de avaliações negativas. Mas o governo melhorou a percepção no populoso Sudeste, passando de um saldo negativo de 35 pontos para 18.

Continua após a publicidade

O alinhamento político, como esperado, é o fator que mais polariza as percepções. Entre os que se autodeclaram "lulistas", 89% creem na preocupação do governo. Na outra ponta, entre os bolsonaristas, apenas 8% compartilham dessa visão.

O dado mais estratégico eleitoralmente, no entanto, reside no grande grupo dos que não têm um posicionamento político definido, que exercem a função de fiéis da balança: em maio, 66% diziam que o governo não se preocupava com eles, enquanto 30% afirmavam o oposto. Agora, 58% dizem que o governo não se preocupa, enquanto 38% acham que sim, que cuida. A diferença caiu de 36 para 20 pontos.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.