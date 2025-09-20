PL da Anistia, que perdoa bandido, é irmão gêmeo da PEC da Blindagem

Chamar de golpista a turma que tentou transformar a democracia brasileira em geleia é correto do ponto de vista formal, mas não passa à população a real dimensão da encrenca. Todo mundo entende o que é um ladrão de carros, mas tentar matar a democracia é, por vezes, algo por demais abstrato. Seria melhor chamar os golpistas condenados pelo nome que realmente lhes cabe: bandidos. Não importa se ex-presidente da República, general, almirante ou deputado.

A Câmara dos Deputados resolveu deixar o tapa sexo de lado e desfilar nu diante da população brasileira ao aprovar a PEC das Prerrogativas, quer dizer, a PEC da Blindagem, quer dizer, a PEC da Bandidagem. O objetivo é poder cometer crimes e sair ileso ao garantir que outros deputados, que, potencialmente, podem cometer crimes também, decidam o destino do colega.

São duas propostas para perdoar bandido rico. "Ah, mas e a massa presa no 8 de janeiro de 2023?" Eles têm que acertar contas à Justiça pelos seus atos, mas eles foram usados naquele momento e estão sendo usados agora novamente. Se Bolsonaro tivesse que escolher entre sua anistia e a de centenas de seus seguidores, ele daria uma banana para a massa. E ainda construiria a narrativa de forma que ele esse sacrifício criará mártires do patriotismo [sobe som do hino dos Estados Unidos].

A PC da Bandidagem e o PL da Anistia são a mesma coisa. Por mais que os crimes perdoados sejam diferentes, a ideia de que há uma casta que não precisa responder por seus crimes, protegida pelo Poder Legislativo, é a mesma.

E pouco importa que, agora, estão tentando rebatizar o segundo projeto de PL da Dosimetria, pois, no plenário da Câmara, a extrema direita precisa de maioria simples para mudar o que o relator apontou e abrir uma brecha para Jair.

Ninguém aqui é uma marmota, claro que sabemos todos que há dinâmicas diferentes envolvidas nos dois projetos. E que boa parte do centrão não é a favor de golpe de Estado. Mas isso é irrelevante: a partir do momento em que vota para perdoar bandido que tentou golpe de Estado, passa a ser conivente e cúmplice.