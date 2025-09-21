Ato retoma bandeira do Brasil e deixa a dos EUA para os bolsonaristas
Uma enorme bandeira do Brasil foi estendida hoje na avenida Paulista durante o ato contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, uma clara resposta ao bandeirão dos Estados Unidos aberto na manifestação que defendeu anistia a Jair Bolsonaro. A imagem da flâmula estrangeira chocou duplamente porque o ato foi realizado no 7 de setembro, aniversário da nossa independência.
O bandeirão verde-amarelo pode ser visto como mais um passo para retomar os símbolos nacionais, que permaneceram sequestrados pela extrema direita nos últimos dez anos. E a oportunidade foi entregue de bandeja pelos bolsonaristas, que ainda celebram Donald Trump, que impôs um tarifaço aos produtos brasileiros, levando ao fechamento de emprego e empresas por aqui.
Em conversa por áudio com Bolsonaro, revelada pela Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia, organizador dos atos pró-anistia, desabafou: "Desculpa, presidente. Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista, e ao mesmo tempo te ferrando", disse. Malafaia é realmente um profeta.
Desde o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o verde e, principalmente, o amarelo foram sequestrados pela direita radical. E o processo de desbolsonarização da caixinha de lápis de cor vinha se mostrando difícil.
Até que Trump deu um empurrãozinho com suas sanções. E, agora, o Congresso Nacional, ao casar o trâmite da anistia aos golpistas à aprovação de uma emenda à Constituição que dificulta a punição de parlamentares por crimes, empurrou o campo democrático às ruas em manifestações realizadas em dezenas de cidades. Nelas, muita gente abraçada com bandeiras do Brasil.
(Folgo, em saber, que o campo democrático ainda tem ressalvas ao amarelo-CBF, entidade que se tornou símbolo da corrupção.)
Com o bandeirão, os manifestantes lembraram que a defesa dos interesses nacionais é uma parte podre e sem sentido do discurso de bandidos que desviam emendas parlamentares ou tentam dar golpe de Estado.
Dessa forma, o ato democrático deste domingo avisa ao bolsonarismo que ele pode ficar com a bandeira dos EUA.