Ato retoma bandeira do Brasil e deixa a dos EUA para os bolsonaristas

Em conversa por áudio com Bolsonaro, revelada pela Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia, organizador dos atos pró-anistia, desabafou: "Desculpa, presidente. Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista, e ao mesmo tempo te ferrando", disse. Malafaia é realmente um profeta.

Desde o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o verde e, principalmente, o amarelo foram sequestrados pela direita radical. E o processo de desbolsonarização da caixinha de lápis de cor vinha se mostrando difícil.

Até que Trump deu um empurrãozinho com suas sanções. E, agora, o Congresso Nacional, ao casar o trâmite da anistia aos golpistas à aprovação de uma emenda à Constituição que dificulta a punição de parlamentares por crimes, empurrou o campo democrático às ruas em manifestações realizadas em dezenas de cidades. Nelas, muita gente abraçada com bandeiras do Brasil.

(Folgo, em saber, que o campo democrático ainda tem ressalvas ao amarelo-CBF, entidade que se tornou símbolo da corrupção.)

Com o bandeirão, os manifestantes lembraram que a defesa dos interesses nacionais é uma parte podre e sem sentido do discurso de bandidos que desviam emendas parlamentares ou tentam dar golpe de Estado.

Dessa forma, o ato democrático deste domingo avisa ao bolsonarismo que ele pode ficar com a bandeira dos EUA.