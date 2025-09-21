PEC da Blindagem e Anistia testam se eleitores são otários

Os parlamentares acreditam que o eleitorado não se importa se eles roubam, escravizam ou tentam transformar a democracia em geleia desde que, a cada quatro anos, apareça uma nova quadra de futebol na comunidade (mesmo que sem projetos sociais para os jovens), uma estrada vicinal torne-se asfaltada (mesmo que ligue o haras do deputado à rodovia), kits de robótica sejam distribuídos a escolas (mesmo que estas não tenham água nem luz) e dentaduras estejam à disposição (mesmo que não exista dentista no posto de saúde).

Também creem que o eleitorado não vai se importar se eles atrasam a aprovação da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, que beneficiaria mais de 10 milhões de pessoas da classe média baixa, como chantagem para aprovar os outros dois projetos.

Não que o eleitorado seja conivente ou burro, longe disso. O povo entende que há muitos deputados e senadores safados, que transformam grana pública em coquetel de camarão. Mas, dada a carestia, aceitam algumas melhorias vindas da transferência de emendas parlamentares, mesmo sabendo que são migalhas. Perderam a esperança de um representante decente, que tenha projetos, recursos e honestidade, então aceitam que a vida é isso.

E para não ficar sem isso, reelegem os mesmos parlamentares. Até porque, o município vizinho votou no outro deputado, aquele que perdeu a eleição, e hoje vive à míngua, sem repasses.

Se, do lado do povo, há um cálculo político, do lado dos parlamentares, existe a percepção de que esse povo é otário. Não porque aceita migalhas, mas porque poderia se mobilizar e mudar por meio da pressão popular e do voto esse sistema. Mas não faz isso porque não acredita na força da própria mobilização ou está cansado de dar murro em ponta de faca.

Se a PEC da Blindagem e o PL da Anistia (chamar de PL da Dosimetria é como jogar purpurina em cima de cocô: mesmo que brilhe diferente, continuará fedendo) passarem e o Congresso não tiver uma alta taxa de renovação em outubro de 2026, deputados e senadores terão a resposta para o seu experimento.