USP: Ato contra PEC e anistia teve 42,4 mil em SP; pró-Bolsonaro, 42,2 mil

"A grande mobilização é resultado do segundo erro estratégico da oposição. O primeiro foi apoiar o tarifaço de Donald Trump. O segundo foi apoiar a PEC da Blindagem. Os dois movimentos devolveram as ruas para a esquerda e revigoraram as intenções de voto para Lula em 2026", avalia.

Uma enorme bandeira do Brasil foi estendida em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), uma resposta à bandeira dos Estados Unidos aberta na manifestação defendendo a anistia a Jair Bolsonaro, celebrando as sanções movidas por Donald Trump ao nosso país e atacando o Supremo Tribunal Federal.

O ato bolsonarista de 7 de setembro de 2025, convocado pelo pastor Silas Malafaia e aliado do ex-presidente, reuniu 42,2 mil manifestantes na mesma avenida Paulista.

O ato de hoje é bem maior que o último organizado pela esquerda na avenida Paulista. "O Brasil é dos brasileiros", em 10 de julho deste ano, reuniu 15,1 mil pessoas.

A contagem de cabeças na multidão foi feita no pico da manifestação, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

Numericamente, o ato de Paulista foi o maior realizado no país uma vez que o Monitor do Debate Político calculou 41,8 mil pessoas na manifestação realizada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, também neste domingo (21).