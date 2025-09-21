USP: Ato contra PEC e anistia teve 42,4 mil em SP; pró-Bolsonaro, 42,2 mil
A manifestação contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia aos golpistas reuniu 42,4 mil pessoas na tarde de hoje na avenida Paulista, em São Paulo. Os números são do Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP (Universidade de São Paulo), junto com a ONG More in Common. Numericamente, o ato deste domingo foi maior que o bolsonarista pró-anistia, em 7 de setembro, mas ambos empatam na margem de erro.
Convocado pelas Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, "Sem anistia, PEC da blindagem, não" contou com a presença de artistas, políticos e movimentos sociais.
"A mobilização em São Paulo foi a maior que já medimos entre as mobilizações de esquerda desde aquela espontânea, após a vitória eleitoral de Lula em 2022", afirma o professor Pablo Ortellado, coordenador do Monitor do Debate Político da USP junto o professor Márcio Moretto.
"A grande mobilização é resultado do segundo erro estratégico da oposição. O primeiro foi apoiar o tarifaço de Donald Trump. O segundo foi apoiar a PEC da Blindagem. Os dois movimentos devolveram as ruas para a esquerda e revigoraram as intenções de voto para Lula em 2026", avalia.
Uma enorme bandeira do Brasil foi estendida em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), uma resposta à bandeira dos Estados Unidos aberta na manifestação defendendo a anistia a Jair Bolsonaro, celebrando as sanções movidas por Donald Trump ao nosso país e atacando o Supremo Tribunal Federal.
O ato bolsonarista de 7 de setembro de 2025, convocado pelo pastor Silas Malafaia e aliado do ex-presidente, reuniu 42,2 mil manifestantes na mesma avenida Paulista.
O ato de hoje é bem maior que o último organizado pela esquerda na avenida Paulista. "O Brasil é dos brasileiros", em 10 de julho deste ano, reuniu 15,1 mil pessoas.
A contagem de cabeças na multidão foi feita no pico da manifestação, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.
Numericamente, o ato de Paulista foi o maior realizado no país uma vez que o Monitor do Debate Político calculou 41,8 mil pessoas na manifestação realizada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, também neste domingo (21).